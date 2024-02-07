Рада виправила норму про зберігання біоматеріалу військових

Парламент виправив норму, за якою клініки з березня мали утилізовувати репродуктивні клітини загиблих українських військовослужбовців, що зберігаються в кріобанках.

Верховна Рада України ухвалила в середу, 7 липня, закон "Про збереження генофонду українського народу", який дозволяє зберігати та використовувати репродуктивні клітини загиблих українських військових для народження дітей. Про це повідомляється на сайті провладної партії "Слуга народу".

Військові, чиї репродуктивні клітини зберігаються в кріобанках, мають заповнити заповіт, форму якого затвердить уряд. У разі їхньої загибелі репродуктивні клітини зберігатимуться коштом держави протягом трьох років. Після закінчення цього терміну подальше зберігання може бути продовжене коштом особи, вказаної в заповіті.

Крім цього, парламент прийняв в першому читанні зміни до Цивільного кодексу щодо визнання батьківства народжених у такий спосіб дітей та поширення на них пільг.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року Рада ухвалила закон, який зобов'язував українські клініки з березня утилізовувати репродуктивні клітини загиблих військових, що зберігаються в кріобанках.

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