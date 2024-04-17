Рада Україна-НАТО проведе термінову зустріч 19 квітня

Організація північноатлантичного договору (НАТО) підтримала запит України на проведення засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомив у середу, 17 квітня, генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Зустріч пройде 19 квітня, її метою буде обговорення нагальної потреби України у системах протиповітряної оборони та артилерійських снарядах, наголосив генсек. У засідання візьмуть участь президент України Володимир Зеленський і міністри оборони країн-членів НАТО, пише агенція dpa.

Напередодні Зеленський повідомив, що Україна зробить запит на скликання Ради Україна-НАТО. У відеозверненні 16 квітня він наголосив на необхідності забезпечення захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

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Рада Україна-НАТО

Рада Україна-НАТО була створена за підсумком саміту НАТО у Вільнюсі, який пройшов 11-12 липня. Утворення Ради є одним з трьох елементів, які мають наблизити Україну до Альянсу. Вона слугує майданчиком для проведення консультацій між державами-членами Альянсу і Україною з питань безпеки.

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Рада Україна-НАТО замінила собою Комісію Україна-НАТО. У форматі Ради Україна засідає з державами-членами НАТО на засадах рівності, на відміну від формату Комісії.