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ЗМІ: Рада Україна-НАТО обговорить удар "Орешником" по Дніпру

Дмитро Шварц
22 листопада 2024 р.

В Брюсселі відбудеться екстрена зустріч Ради Україна-НАТО, на якій обговорюватиметься використання Росією нової ракети середньої дальності для удару по Дніпру. Зустріч відбудеться 26 листопада.

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Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, 21 листопада 2024 року
Наслідки російського ракетного удару по Дніпру, 21 листопада 2024 рокуФото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipr/picture alliance

Північноатлантичний альянс проведе екстрену зустріч з Україною в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі у вівторок, 26 листопада, щоб обговорити використання Росією експериментальної ракети середньої дальності для удару по Дніпру. Про це у п'ятницю, 22 листопада, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в НАТО.

"Західний військовий альянс підтвердив, що Рада Україна-НАТО, до якої входять посли країн-членів НАТО та їхній український колега, збереться на прохання Києва, але не повідомив жодних подробиць щодо теми обговорення", - зазначає агентство.

За даними "Радіо Свобода", українська сторона проінформує союзників по НАТО про те, що сталося, буде обмін думками.

В українських дипломатичних колах кореспондентам видання уточнили, що засідання пройде фізично у штаб-квартирі НАТО, і, ймовірно, буде включення спікера з Києва онлайн, але кого саме - наразі не відомо.

Удар по Дніпру експериментальною балістичною ракетою 

21 листопада Росія вперше запустила по Україні новітню балістичну ракету.

Президент РФ Володимир Путін заявив у відеозверненні, що удару нібито завдавали по ракетному підприємству в Дніпрі новою "балістичною ракетою в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні" середньої дальності "Орешник", і назвав пуск "успішним випробуванням". За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.

У міністерстві оборони США кажуть, що  Росія вдарила експериментальною ракетою середньої дальності, створеною на основі моделі міжконтинентальної балістики РС-26 "Рубеж".

У відкритому доступі про "Орешник" чи "Кедр" немає жодної інформації. 

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