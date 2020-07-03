Рада ухвалила закон про вступ до українських вишів дітей із Криму та ОРДЛО

Верховна Рада у п'ятницю, 3 липня, ухвалила законопроєкт щодо особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Криму та Донецької і Луганської областей. "За" документ в цілому проголосували 310 народних депутатів.

Автором законопроєкту, який був поданий до парламенту 24 червня, є президент Володимир Зеленський. В його офісі повідомили, що діти з Криму та окупованих територій Донбасу зможуть вступати до українських вишів без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і мати можливість вступити в усі виші, а не за обмеженим окремим списком.

Передбачається, що випускники з тимчасово окупованих територій навчатимуться в українських вишах безкоштовно, через держзамовлення в межах квот. Наразі такі норми діють лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

Також випускники з тимчасово окупованих територій зможуть за бажанням пройти безкоштовні підготовчі курси вишів тривалістю до одного року з подальшим вступом до закладу вищої освіти.

Заступник керівника Офісу президента Юрій Костюк наголосив, що можливість для дітей із "ДНР/ЛНР" вступати до українських вишів без ЗНО є одним із конкретних предметних кроків у боротьбі за окуповані території. "З 2014 року влада постійно говорила, що "Крим - це Україна, Донбас - це Україна". Але далі гасел справа не доходила. Ми це змінюємо", - сказав він, передає агенція "Інтерфакс-Україна".