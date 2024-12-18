Рада схвалила створення єдиного держреєстру військових

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

Верховна Рада України ухвалила в середу, 18 грудня, закон про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців , повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Military ID

Закон передбачає присвоєння Military ID - унікального електронного ідентифікатора для автоматизації даних у сфері оборони, отримання пільг, адміністративних і соціальних послуг військовими та членами їхніх сімей.

Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+.

Реєстр інтегруватиметься з Електронною системою охорони здоров'я та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Інформація в ньому зберігатиметься 70 років.