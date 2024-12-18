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КонфліктиУкраїна

Рада схвалила створення єдиного держреєстру військових

Дмитро Шварц
18 грудня 2024 р.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт, який передбачає створення та функціонування Єдиного державного реєстру військовослужбовців.

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Українські військові на Донеччині (архівне фото)
Українські військовіФото: AP/Libkos

Верховна Рада України ухвалила в середу, 18 грудня, закон про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців, повідомили народні депутати Ярослав Железняк і Олексій Гончаренко.

Military ID

Закон передбачає присвоєння Military ID - унікального електронного ідентифікатора для автоматизації даних у сфері оборони, отримання пільг, адміністративних і соціальних послуг військовими та членами їхніх сімей.

Військові зможуть отримувати доступ до спеціальних знижок, програм лояльності та нових сервісів, зокрема через платформу Армія+.

Реєстр інтегруватиметься з Електронною системою охорони здоров'я та Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Інформація в ньому зберігатиметься 70 років.

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