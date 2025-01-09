Рада схвалила скасування Господарського кодексу України

Верховна Рада України під час засідання у четвер, 9 січня, підтримала в другому читанні й у цілому законопроєкт №6013 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. Цим документом припиняється дія Господарського кодексу України та вносяться зміни до Цивільного кодексу України та інших законів, повідомляється на сайті партії "Слуга народу".

За інформацією народного депутата України Ярослава Железняка з "Голосу", "за" цей законопроєкт проголосували 248 депутатів.

Як повідомив народний депутат від парламентської фракції "Слуга народу" Павло Фролов, для введення в дію закону запроваджують трирічний перехідний період, протягом якого статути та внутрішні положення підприємств підлягають приведенню у відповідність із цим законом, а застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону.

Скасування Господарського кодексу - крок з дерадянизації законодавства України

Як зазначив спікер парламенту Руслан Стефанчук, законопроєкт покликаний привести впродовж перехідного періоду українське законодавство до вимог та стандартів, які існують у країнах Євросоюзу. Також це один з індикаторів виконання плану України за програмою Ukraine Facility.

Наприкінці жовтня минулого року Стефанчук повідомив, що законопроєкт №6013 розглянув та рекомендував до другого читання комітет Ради з питань економічного розвитку, а перед цим документ пройшов низку громадських обговорень, відбулися зустрічі із суддями, науковцями, представниками громадянського суспільства. Спікер парламенту зауважив, що цей документ - шлях до "дерадянизації" українського законодавства.

Стефанчук уточнив, що деякі положення Господарського кодексу України зберегли свою чинність у цьому законі та діятимуть впродовж перехідного періоду. Також очільник парламенту наголосив, що законопроєкт № 6013 не спрямований на ліквідацію господарських судів та господарської юрисдикції.