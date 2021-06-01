 Рада прийняла за основу законопроєкт про приєднання до електромереж | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2021

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Новини

Рада прийняла за основу законопроєкт про приєднання до електромереж

Завдяки законопроєкту приєднання до електромереж в Україні має стати значно швидшим, а бюрократичні процедури усунуть.

Рада схвалила в першому читанні закропроєкт про приєднання до електричних мереж

Верховна Рада схвалила в першому читанні закропроєкт про приєднання до електричних мереж

Верховна Рада України у вівторок, 1 червня, прийняла за основу законопроєкт про спрощення приєднання до електричних мереж. Його підтримали 314 народних депутатів без обговорення, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Метою законопроекту є спрощення процедури приєднання до електричних мереж замовників, скорочення кількості документів і узгоджень. Як раніше повідомив голова профільного парламентського комітету й один з авторів законопроєкту Андрій Герус, законопроєкт передбачає спрощення землевідведення і документальних процедур обленерго з метою скорочення термінів приєднання у 2,5 раза. Передбачається робота "єдиного вікна" та проведення приєднання замовника "під ключ".

У пояснювальній записці до документа зазначається, що сьогодні процедура приєднання до електромереж, наприклад, невеликої пекарні або цеху, триває понад 280 днів. Причина цього - складна та забюрократизована процедура оформлення прав на земельні ділянки під об'єкти енергетики.

Тому цей проєкт скасовує отримання певних дозволів і узгоджень. Механізм "єдиного вікна" впроваджується для надання проєктної документації на будівництво та реконструкцію мереж електрозабезпечення.

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