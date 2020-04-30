Рада прийняла за основу необхідний для співпраці з МВФ законопроєкт

Верховна Рада України в четвер, 20 травня, прийняла за основу "банківський" законопроєкт (№4367), ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by Міжнародного валютного фонду (МВФ). За це рішення проголосували 258 народних депутатів, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Основна мета законопроєкту - удосконалення корпоративного управління в банках, зокрема посилення відповідальності ради та правління банку, системи внутрішнього контролю та управління ризиками.

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Також цей законопроєкт впроваджує нову структуру капіталу (включно з буферами капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, зокрема до їхньої колективної придатності.

Національному банку України буде надано право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності та право вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю фінустанови.

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Нагадаємо, що Україна в рамках 18-місячної програми фінансування stand-by на 5 мільярдів доларів узяла на себе зобов'язання внести зміни до закону про банківську діяльність, підготовленого спільно з МВФ та Світовим банком.