  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

Рада проситиме уряд доопрацювати мобілізаційний законопроєкт

Ігор Бурдига
10 січня 2024 р.

На засіданні монобільшості ухвалено рішення повернути законопроєкт про мобілізацію назад до уряду. Оновлену версію чекають вже наступного тижня.

https://p.dw.com/p/4b5yy
Ukraine l Mobilisierung, Rekrutierung von Soldaten l Plakat
Фото: Sergei Supinsky/AFP via Getty Images

Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки звернеться до Кабінету міністрів України з проханням самостійно відкликати скандальний законопроєкт про мобілізацію, поданий в грудні минулого року.

Про таке рішення домовились у середу, 10 січня, на закритій зустрічі депутати фракції "Слуга народу", представники якої займають 9 з 15 крісел у комітеті, повідомив DW член фракції Олександр Федієнко.

"Парламент не голосуватиме за це рішення, але уряд погодиться і, скоріше за все, вже наступного тижня до Ради внесуть новий законопроєкт", - поділився він деталями домовленостей.

Водночас голова фракції "слуг народу" Давид Арахамія, який також входить до складу оборонного комітету, у своєму Telegram-каналі запевнив підписників: "Рішення про розгляд законопроектів будуть ухвалюватися на погоджувальній раді, куди запросять військове командування та керівництво міністерства оборони". Найближчі збори погоджувальної ради заплановані на четвер, 11 січня.

Читайте також: Без лотерей і майнового цензу: у Раді анонсують суттєві зміни до законопроєкту про мобілізацію 

Що для Гончаренка - цирк, то Безугла не коментує

Опозиційні депутати, які першими почали повідомляти про рішення закритої наради пропрезидентської політсили, привітали відкликання законопроєкту, дискусії навколо якого не вщухали останні тижні.

"Як я і казав - в такому вигляді його приймати не можна. Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс президента. Як можна було з такої важливої теми зробити такий цирк - я просто не розумію…", - прокоментував майбутнє ініціативи Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності".

"Рішення коаліції відкликати чи вносити -  немає, - запевняє натомість Ярослав Железняк з "Голосу".  - Обговорення було серед лише 15-20 депутатів, які були присутні в кінці (засідання фракції. - Ред.). P.S. Нагадаю, що рішення приймаються в ОП. А вони зараз у Литві".

Його колега по фракції "Голос" Роман Костенко, який займає посаду секретаря оборонного комітету, запевнив DW, що йому не відомо про підготовку відповідного звернення до уряду. 

Заступниця голови комітету Мар'яна Безугла у короткому повідомленні відмовилась коментувати рішення фракції щодо подальшої долі урядового законопроєкту. За інформацією від інших депутатів, на зборах також обговорювалось її можливе звільнення з комітету через нескінченну низку скандальних закидів, зокрема в бік головнокомандувача Валерія Залужного, що часто йдуть врозріз з партійною позицією.

Дивіться також:

Посилення мобілізації: як реагують українці?