Рада проситиме уряд доопрацювати мобілізаційний законопроєкт

На засіданні монобільшості ухвалено рішення повернути законопроєкт про мобілізацію назад до уряду. Оновлену версію чекають вже наступного тижня.

Парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки звернеться до Кабінету міністрів України з проханням самостійно відкликати скандальний законопроєкт про мобілізацію, поданий в грудні минулого року.

Про таке рішення домовились у середу, 10 січня, на закритій зустрічі депутати фракції "Слуга народу", представники якої займають 9 з 15 крісел у комітеті, повідомив DW член фракції Олександр Федієнко.

"Парламент не голосуватиме за це рішення, але уряд погодиться і, скоріше за все, вже наступного тижня до Ради внесуть новий законопроєкт", - поділився він деталями домовленостей.

Водночас голова фракції "слуг народу" Давид Арахамія, який також входить до складу оборонного комітету, у своєму Telegram-каналі запевнив підписників: "Рішення про розгляд законопроектів будуть ухвалюватися на погоджувальній раді, куди запросять військове командування та керівництво міністерства оборони". Найближчі збори погоджувальної ради заплановані на четвер, 11 січня.

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Що для Гончаренка - цирк, то Безугла не коментує

Опозиційні депутати, які першими почали повідомляти про рішення закритої наради пропрезидентської політсили, привітали відкликання законопроєкту, дискусії навколо якого не вщухали останні тижні.

"Як я і казав - в такому вигляді його приймати не можна. Подивимося, чи не продавить це зараз Офіс президента. Як можна було з такої важливої теми зробити такий цирк - я просто не розумію…", - прокоментував майбутнє ініціативи Олексій Гончаренко з "Європейської солідарності".

"Рішення коаліції відкликати чи вносити - немає, - запевняє натомість Ярослав Железняк з "Голосу". - Обговорення було серед лише 15-20 депутатів, які були присутні в кінці (засідання фракції. - Ред.). P.S. Нагадаю, що рішення приймаються в ОП. А вони зараз у Литві".

Його колега по фракції "Голос" Роман Костенко, який займає посаду секретаря оборонного комітету, запевнив DW, що йому не відомо про підготовку відповідного звернення до уряду.

Заступниця голови комітету Мар'яна Безугла у короткому повідомленні відмовилась коментувати рішення фракції щодо подальшої долі урядового законопроєкту. За інформацією від інших депутатів, на зборах також обговорювалось її можливе звільнення з комітету через нескінченну низку скандальних закидів, зокрема в бік головнокомандувача Валерія Залужного, що часто йдуть врозріз з партійною позицією.

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