Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 22 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини неділі, 22 травня (час київський).

Дуда: Росія зруйнувала Україну, і вона має за це заплатити

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Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді з промовою. Він став першим світовим лідером, який особисто виступив у парламенті України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Дуда підкреслив невідворотність вступу України до ЄС та притягнення Росії до відповідальності за війну.

Анджей Дуда в українському парламенті

"Україна має бути відбудована насамперед за кошти агресора, такі вимоги історичної справедливості. За кошти РФ, яка напала на Україну, яка нищить будинки, нищить українську промисловість, краде українське збіжжя, вбиває людей", - наголосив польський президент.

Дуда також заявив, що Україна має бути відбудована коштом заморожених російських валютних резервів у європейських банках. "А вони величезні", - підкреслив він.

"Це Росія зруйнувала Україну, і це Росія має за це заплатити. Я не маю жодних сумнівів. І я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має. Ясною справою є, хто агресор, а на кого напали і чию землю нищать", - сказав Анджей Дуда наприкінці виступу.

Також президент Польщі у стінах Ради згадав футбольний чемпіонат "Євро-2012", який Польща та Україна приймали разом і висловив сподівання, що ці країни ще реалізуватимуть "величезні європейські та світові проєкти".

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Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у інтерв'ю Financial Times, що Німеччина "відкрита" для ідеї використати заморожені на Заході російські валютні резерви для покриття витрат на відновлення України. Однак, за його словами, "все ще необхідно розв'язати юридичні питання та наслідки для міжнародного порядку".

Лінднер також сказав, що він був проти захоплення приватних активів російських олігархів. "Країни, що були засновані на верховенстві закону, гарантують приватну власність", сказав Лінднер FT. На його думку, треба запевнити приватних осіб "робити свій внесок у відшкодування втрат Україні на добровільних засадах".

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Верховна Рада України продовжила воєнний стан до 23 серпня. За ухвалення законопроєкту №7389 у неділю, 22 травня, в цілому проголосували 315 депутатів.

Також до 23 серпня народні депутати продовжили термін загальної мобілізації. Це рішення підтримали 300 парламентарів.

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