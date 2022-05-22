Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 22 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини неділі, 22 травня (час київський).
Дуда: Росія зруйнувала Україну, і вона має за це заплатити
++15.55++
Президент Польщі Анджей Дуда виступив у Верховній Раді з промовою. Він став першим світовим лідером, який особисто виступив у парламенті України з моменту початку повномасштабного російського вторгнення. Дуда підкреслив невідворотність вступу України до ЄС та притягнення Росії до відповідальності за війну.
Анджей Дуда в українському парламенті
"Україна має бути відбудована насамперед за кошти агресора, такі вимоги історичної справедливості. За кошти РФ, яка напала на Україну, яка нищить будинки, нищить українську промисловість, краде українське збіжжя, вбиває людей", - наголосив польський президент.
Дуда також заявив, що Україна має бути відбудована коштом заморожених російських валютних резервів у європейських банках. "А вони величезні", - підкреслив він.
"Це Росія зруйнувала Україну, і це Росія має за це заплатити. Я не маю жодних сумнівів. І я вірю, що ніхто чесний у світі таких сумнівів не має. Ясною справою є, хто агресор, а на кого напали і чию землю нищать", - сказав Анджей Дуда наприкінці виступу.
Також президент Польщі у стінах Ради згадав футбольний чемпіонат "Євро-2012", який Польща та Україна приймали разом і висловив сподівання, що ці країни ще реалізуватимуть "величезні європейські та світові проєкти".
++15.29++
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив у інтерв'ю Financial Times, що Німеччина "відкрита" для ідеї використати заморожені на Заході російські валютні резерви для покриття витрат на відновлення України. Однак, за його словами, "все ще необхідно розв'язати юридичні питання та наслідки для міжнародного порядку".
Лінднер також сказав, що він був проти захоплення приватних активів російських олігархів. "Країни, що були засновані на верховенстві закону, гарантують приватну власність", сказав Лінднер FT. На його думку, треба запевнити приватних осіб "робити свій внесок у відшкодування втрат Україні на добровільних засадах".
++15.00++
Верховна Рада України продовжила воєнний стан до 23 серпня. За ухвалення законопроєкту №7389 у неділю, 22 травня, в цілому проголосували 315 депутатів.
Також до 23 серпня народні депутати продовжили термін загальної мобілізації. Це рішення підтримали 300 парламентарів.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Черговий літак із військовою допомогою Україні
Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця М777
Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Танки Т-72
Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню БМ-21
Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Зенітно-ракетний комплекс С-300
Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone
Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Самохідна артилерійська установка PzH 2000
Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire
Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Буксирована гаубиця FH70
Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Бойові безпілотники Switchblade
Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.
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Яку зброю Україна отримує від Заходу
Реактивна система залпового вогню HIMARS
Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня.
Автор: Віталій Кропман