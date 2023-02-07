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Ukraine | Kiew - Parlaments Sitzung
Фото: Irina Yakovleva/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Рада призначила Клименка головою МВС, а Малюка - головою СБУ

Валерій Сааков
2 год. тому

Більшість українських законодавців підтримали призначення Ігора Клименка на посаду керівника МВС, а Василя Малюка - очільником СБУ, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

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Верховна Рада України призначила на засіданні в вівторок, 7 лютого, виконувача обов'язків міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка головою МВС. Про це повідомив депутат Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Тelegram-каналі.

"Рада призначила Клименка І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України. Представляв пана Клименка прем'єр-міністр", - написав депутат. "За" відповідну постанову проголосував 321 депутат за мінімально необхідних 226, додав народний обранець.

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Також парламент затвердив кандидатуру Василя Малюка на посаді голови СБУ - "за" відповідну постанову проголосувало 324 депутатів, уточнив Железняк.

5 лютого голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія повідомив у Telegram-каналі про плани призначити Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, а Василя Малюка - головою СБУ. Обидва на той момент виконували обов'язки очільників цих відомств.

Звільнення і призначення міністрів і глави СБУ має схвалювати Верховна Рада.

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