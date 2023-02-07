Рада призначила Клименка головою МВС, а Малюка - головою СБУ

"Рада призначила Клименка І.В. на посаду міністра внутрішніх справ України. Представляв пана Клименка прем'єр-міністр", - написав депутат. "За" відповідну постанову проголосував 321 депутат за мінімально необхідних 226, додав народний обранець.
Також парламент затвердив кандидатуру Василя Малюка на посаді голови СБУ - "за" відповідну постанову проголосувало 324 депутатів, уточнив Железняк.
5 лютого голова фракції "Слуга народу" в Верховній Раді Давид Арахамія повідомив у Telegram-каналі про плани призначити Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ, а Василя Малюка - головою СБУ. Обидва на той момент виконували обов'язки очільників цих відомств.
Звільнення і призначення міністрів і глави СБУ має схвалювати Верховна Рада.
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