Рада позбавила Олександра Трухіна депутатського мандата

Український парламент задовольнив заяву нардепа Олександра Трухіна про складання мандата і припинив його повноваження. Напередодні він визнав провину у справі про спробу підкупу поліцейського.

Верховна Рада України у четвер, 23 лютого, достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Трухіна. Про це в соцмережах повідомили декілька інших нардепів, зокрема Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") та Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За ухвалення відповідної постанови проголосували 288 депутатів. Трухін сам написав заяву про складання мандата.

Підкуп поліцейського і визнання провини

Напередодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду між прокурором і Трухіним про визнання винуватості в спробі підкупу патрульних поліцейських. Суд призначив йому штраф у 68 тисяч гривень, а нардеп зобов'язався перерахувати на потреби Збройних сил України шість мільйонів гривень, а також кошти у розмірі 50 тисяч гривень, які він вніс як заставу.

23 серпня 2021 року Трухін став учасником ДТП, в якій постраждали шестеро осіб. Згодом він заявив, що не був за кермом автомобіля, однак пізніше з'явилося відео, на якому нардеп пропонує поліцейському хабар за можливість залишити місце аварії. У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили йому про підозру у цій справі.

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