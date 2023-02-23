  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Сесійна зала Верховної Ради України
Верховна Рада України достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Трухіна.Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Рада позбавила Олександра Трухіна депутатського мандата

Степан Смишляєв
14 хв. тому

Український парламент задовольнив заяву нардепа Олександра Трухіна про складання мандата і припинив його повноваження. Напередодні він визнав провину у справі про спробу підкупу поліцейського.

https://p.dw.com/p/4Nt6R

Верховна Рада України у четвер, 23 лютого, достроково припинила повноваження народного депутата Олександра Трухіна. Про це в соцмережах повідомили декілька інших нардепів, зокрема Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") та Ярослав Железняк (фракція "Голос").

За ухвалення відповідної постанови проголосували 288 депутатів. Трухін сам написав заяву про складання мандата.

Підкуп поліцейського і визнання провини

Напередодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду між прокурором і Трухіним про визнання винуватості в спробі підкупу патрульних поліцейських. Суд призначив йому штраф у 68 тисяч гривень, а нардеп зобов'язався перерахувати на потреби Збройних сил України шість мільйонів гривень, а також кошти у розмірі 50 тисяч гривень, які він вніс як заставу.

23 серпня 2021 року Трухін став учасником ДТП, в якій постраждали шестеро осіб. Згодом він заявив, що не був за кермом автомобіля, однак пізніше з'явилося відео, на якому нардеп пропонує поліцейському хабар за можливість залишити місце аварії. У вересні 2022 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили йому про підозру у цій справі.

Читайте також: "Повинні відповідати": Зеленський прокоментував відео про ДТП з Трухіним

Українським антикорупційним органам немає аналогів? Фактчек DW (26.08.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

російські танки

Українські військові зафіксували рух колон РФ на півночі

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Фейки

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Найбільші фейки Путіна і російської пропаганди - фактчек DW

Суспільство23 год. тому17:37 хв.
Фури на кордоні Білорусі та Польщі

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Обмеження на кордоні Білорусі та Польщі: він закривається?

Політика21 год. тому
Ukraine-Konflikt - Demonstration in Berlin

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

"А ви допомагали українцям?" - опитування DW у Берліні

Суспільство22 лютого 2023 р.01:09 хв.
external

Як проходить навчання військових ЗСУ на танках Leopard 2

Як проходить навчання військових ЗСУ на танках Leopard 2

Конфлікти22 лютого 2023 р.01:58 хв.
external

Як модернізувати військову авіацію України?

Як модернізувати військову авіацію України?

Конфлікти21 лютого 2023 р.08:46 хв.
Володимир Путін

На Заході та в Україні розкритикували промову Путіна

На Заході та в Україні розкритикували промову Путіна

Політика21 лютого 2023 р.
На головну сторінку