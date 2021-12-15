 Рада повернула місту Володимир-Волинський історичну назву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.12.2021

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Новини

Рада повернула місту Володимир-Волинський історичну назву

348 парламентарів підтримали законопроєкт про перейменування Володимир-Волинського на Володимир - історичну назву населеного пункту.

Верховна Рада України

Верховна Рада України

Верховна Рада України 348 голосами депутатів у середу, 15 грудня повернула місту Володимир-Волинський історичну назву - Володимир. Про це повідомляє сайт українського парламенту.

Процес перейменування ініціювали мешканці міста, яких налічується близько 38 тисяч, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. У документі пояснюють: населений пункт, який вперше згадується ще в літописах X сторіччя, отримав до своєї назви приставку “Волинський” під час приєднання міста до складу Російської Імперії у 1795 році. Це зробили, щоб відрізняти його від російського міста Владимир-на-Клязьмі.

 У РФ: “Владимир лише один”

У жовтні 2021 року міська влада російського Владимира відреагувала на тоді ще потенційну можливість повернення українського Володимир-Волинського до історичної назви. 

“Ми можемо побажати їм лише успіху, але й заодно все-таки, напевно, підняти історичні аннали, перегортати підручники та зрозуміти, що місто Владимир може бути лише одне”, - заявляв у коментарі “РИА-Новости” начальник управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ міської адміністрації Олександр Карпилович.

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Намагання повернутися до історичної назви

Зазначимо, що спроби перейменувати українське місто робилися ще з 1990-х років, у 1998-му там навіть відбувся місцевий референдум з цього питання. Втім, більшість володимиро-волинчан тоді проголосували проти перейменування.

Не підтримував перейменування і попередній склад міськради. Тож після обрання нової мерії восени-2020 нові депутати знову ініціювали процес перейменування. Опитування, яке проводила міськрада цього літа свідчить: повернення до назви Володимир підтримали 61 відсоток респондентів.

У жовтні 2021 року Володимир-Волинська міська рада підтримала повернення до історичної назви, а згодом з цим питанням до парламенту звернулась обласна рада.

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