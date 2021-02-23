 Рада підтримала закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.02.2021

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Рада підтримала закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі

Раніше президент України Володимир Зеленський ветував підтриманий Верховною Радою закон через його положення, які обмежують повноваження першого заступника і заступників міністра в разі, якщо посада міністра вакантна.

Верховна Рада підтримала закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі

Верховна Рада підтримала закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі

Верховна Рада України у вівторок, 23 лютого, підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського закон про відновлення проведення конкурсів на посади державної служби, які припинили через пов'язаний із пандемією коронавірусу карантин. Відповідний законопроєкт підтримали 267 народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

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Парламент вилучив з ветованого Володимиром Зеленським закону положення, які обмежують повноваження першого заступника та заступників міністра, якщо посада міністра вакантна.

Раніше, 16 лютого, парламент ухвалив закон про відновлення проведення конкурсів на посади держслужби. Однак 18 лютого Володимир Зеленський його ветував. Він заявив, що підтримує відновлення цих конкурсів, але просить парламент вилучити із закону норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

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Зеленський заявив, що положення про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єра членів уряду. Він запропонував парламенту вилучити ці норми і запевнив, що після цього підпише ухвалений законопроєкт.

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