Рада підтримала закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі

Верховна Рада України у вівторок, 23 лютого, підтримала з пропозиціями президента України Володимира Зеленського закон про відновлення проведення конкурсів на посади державної служби, які припинили через пов'язаний із пандемією коронавірусу карантин. Відповідний законопроєкт підтримали 267 народних депутатів на позачерговому пленарному засіданні, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

Читайте також: Як державна служба України опинилася в заручниках політиків

Парламент вилучив з ветованого Володимиром Зеленським закону положення, які обмежують повноваження першого заступника та заступників міністра, якщо посада міністра вакантна.

Раніше, 16 лютого, парламент ухвалив закон про відновлення проведення конкурсів на посади держслужби. Однак 18 лютого Володимир Зеленський його ветував. Він заявив, що підтримує відновлення цих конкурсів, але просить парламент вилучити із закону норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Читайте також: Верховна Рада скасувала вікові обмеження для роботи на держслужбі

Зеленський заявив, що положення про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (у період, коли посада міністра є вакантною) лише окремих повноважень міністра порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єра членів уряду. Він запропонував парламенту вилучити ці норми і запевнив, що після цього підпише ухвалений законопроєкт.