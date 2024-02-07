Рада звільнила міністерку у справах ветеранів Лапутіну

Більше 300 депутатів Ради підтримали звільнення Юлії Лапутіної з посади міністерки у справах ветеранів. Сама міністерка в парламент не прийшла.

Верховна Рада у середу, 7 лютого, 302 голосами "за" схвалила заяву про відставку міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, повідомили у соцмережах низка депутатів, зокрема представники фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко і Олексій Гончаренко, а також Ярослав Железняк з фракції "Голосу".

Як зауважила Геращенко, сама Лапутіна на розгляд питання про свою відставку не прийшла, "не звітувала за свою роботу, не відповіла на питання депутатів". Також вона була відсутня під час розгляду її заяви парламентським комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Водночас Железняк повідомив, що цей комітет "зазначив незадовільну роботу міністерства". "Всі виступаючі, як і від влади так і опозиції, розносили у виступах міністра", - додав він.

Лапутіна не пояснила причини заяви про відставку

Про те, що Лапутіна подала у відставку у понеділок, 5 лютого, повідомив представник Кабінету міністрів у Раді Тарас Мельничук. Тоді ж голова парламенту Руслан Стефанчук поінформував, що її заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні Ради.

Міністерка досі не прокоментувала причини подання заяви про відставку. Втім, президент Володимир Зеленський у понеділок наголосив на проблемах, які існують в політиці щодо ветеранів.

"За всієї поваги до пані міністерки, це питання виключно менеджменту. Україні потрібна сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері", - зазначив президент.

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Генерал-майорка Служби безпеки України Юлія Лапутіна обіймала посаду міністерки у справах ветеранів з грудня 2020 року.

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