Рада ООН з прав людини збереться на екстрене засідання щодо України

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину дня 9 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини понеділка, 9 травня (час київський).

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Під час евакуації мирних жителів із території заводу "Азовсталь" у Маріуполі російські окупанти розлучили чотирирічну дитину з матір'ю, яку відправили до фільтраційного табору, повідомила у понеділок уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Наразі дівчинка Аліса вже в безпеці. Її тимчасово прихистила працівниця Запорізької військової адміністрації. Знайдено родичів Аліси. Найближчим часом дитину передадуть рідним на виховання у безпечний регіон України", - написала Денісова у своєму Telegram-каналі. За словами омбудсменки, дії окупантів грубо порушують права українських дітей, гарантовані Конвенцією ООН про права дитини та Женевською конвенцією щодо захисту цивільного населення під час війни.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив під час поїздки до Одеси, що Росії не вдасться "стратити" українську свободу під час війни. "Кремль хоче стратити ваш дух свободи та демократії. Я цілковито переконаний, що їм ніколи цього не вдасться", - наголосив Мішель, додавши, що ЄС допомагатиме Україні "побудувати сучасну, демократичну країну", цитує AFP. Він також констатував, що у цій війні українців "холоднокровно катують, ґвалтують та страчують" російські окупанти.

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Евакуація, транспортування та лікування за кордоном тяжкохворих і поранених пацієнтів у межах співпраці з Європейською Комісією здійснюються безоплатно, повідомила у понеділок пресслужба міністерства охорони здоров'я України. Одночасно МОЗ уточнило, що за кордон евакуюють дорослих і дітей із тяжкими пораненнями, опіками та захворюваннями, які потребують спеціалізованої та невідкладної медичної допомоги. Відомство також наголосило, що будь-які збори на лікування таких хворих за кордоном є особистою ініціативою приватних осіб та організацій, до яких міністерство не має жодного стосунку.

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Вступ до НАТО підтримує близько 76 відсотків фінів, порівняно з 60 відсотками у березні, повідомляє агенція AFP з посиланням на опитування, яке провели телекомпанія YLE та соціологічна компанія Taloustutkimus. Зазначається, що до вторгнення Росії в Україну підтримка фінами вступу до Альянсу була на рівні 20-30 відсотків. Проведене минулого тижня інше опитування показало, що більшість парламентарів Фінляндії виступають за вступ до НАТО: 121 із 200 депутатів підтримують і лише 10 - проти. Очікується, що офіційні заяви Фінляндії та Швеції про вступ до НАТО може бути подано вже в середині травня. У такому разі ці заявки північноєвропейських країн можуть розглядатися на саміті Альянсу в Мадриді, запланованому на червень.

Рада ООН з прав людини збереться щодо України

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Рада ООН з прав людини проведе у четвер, 12 травня, спеціальне засідання, присвячене порушенням Росією прав людини під час розв'язаною нею війни проти України. У понеділок відповідний запит України щодо проведення такого засідання підтримало понад 50 країн.

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Україна очікує, що рішення Євросоюзу про ембарго на нафтопродукти з РФ буде ухвалено менш ніж за 24 години, заявила у понеділок віцепрем'єрка - міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. "Малоймовірним ще 30 днів тому було можливе ембарго на нафтопродукти з боку Європейського Союзу. Сьогодні ми очікуємо, що це рішення буде ухвалено менш як за 24 години", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону.

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Унаслідок обстрілу російськими військами Миколаївщини 9 травня загинув чоловік, повідомляє ДСНС. Так, у селі Шевченкове Миколаївського району внаслідок обстрілу загорілися гараж з автомобілем та господарська споруда на території приватного домоволодіння, внаслідок чого загинув чоловік 1942 року народження.

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Глава Китаю Сі Цзіньпін та канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час розмови у форматі відеоконференції у понеділок обговорили війну Росії проти України. Зокрема, під час розмови йшлося про її вплив на глобальне забезпечення продовольством та енергетичну безпеку, повідомив офіційний речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). Також Сі застеріг від ескалації війни в Україні. "Необхідно докласти всіх зусиль, щоб уникнути загострення та розширення конфлікту, що веде до некерованої ситуації", - наводить слова Сі китайське державне телебачення, пише dpa. За словами лідера КНР, європейська спільнота має шукати рішення "відповідальним чином". При цьому Сі наголосив, що усі залучені сторони повинні спонукати Київ і Москву до пошуку миру шляхом переговорів.

Будапешт пригрозив застосувати вето проти ембарго на нафту з РФ

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Угорщина застосує право вето щодо пропозиції запровадження Євросоюзом ембарго на російську нафту, заявив у понеділок глава МЗС країни Петер Сіярто. "Угорщина не голосуватиме за цей пакет, тому що угорці не повинні платити за війну (Росії в Україні. - Ред.)", - заявив він, цитує dpa. Згодом речник голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомив, що вона у понеділок здійснить візит до Угорщини, щоб зустрітися там з прем'єром країни Віктором Орбаном для обговорення "питань, пов'язаних з європейською безпекою та енергопостачанням", повідомляє AFP.

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Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що уряд країни прагне не лише зменшити імпорт газу і нафти з Росії, але й якомога швидше повністю відмовитися від нього. Водночас, виступаючи у понеділок у Берліні на заході Об'єднання німецьких профспілок, Шольц висловився проти негайного припинення закупівлі газу з РФ. "Нікому не допоможе, якщо тут погасне світло - ані нам, ані Україні", - зауважив канцлер, вказавши на значні наслідки припинення імпорту російського газу для німецької хімічної промисловості та металургії.

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В Україну прибули 45 пожежних автомобілів з Італії, повідомила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян у Facebook. За її словами, автомобілі буде розподілено по гарнізонах Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, й вони допоможуть якнайшвидше замінити техніку українських рятувальників, що "вибула із розрахунку внаслідок дій російських окупантів".

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Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала звинуватив президента РФ Володимира Путіна у перекручуванні історії та сучасності. "Немає сенсу сперечатися з кожною окремою брехнею, яку ми чуємо від Москви", - сказав він, коментуючи промову Путіна 9 травня, у якій він виправдав вторгнення в Україну. "Ця промова засвідчила, наскільки важливим є те, що Захід діє проти агресора об'єднано та рішуче", - зауважив Фіала, цитує dpa.

Сапери завершили обстеження Ірпеня

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Мер Ірпеня Київської області Олександр Маркушин повідомив про завершення поверхневого обстеження території міста саперами, водночас зазначив, що у місті ще можуть бути вибухонебезпечні предмети. "На сьогодні вже 100 відсотків нашого міста поверхнево опрацьовано саперами. Однак, якщо ви десь виявите схожі підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх руками!", - написав Маркушин у Telegram-каналі в понеділок. Водночас він оприлюднив фотографії знайдених у місті снарядів.

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Російські сили, як і раніше, утримують 23 представників місцевого самоврядування, про їхню долю нічого не відомо, повідомило у понеділок міністерство розвитку громад та територій України. "За даними обласних військових адміністрацій, у період з 24 лютого по 8 травня окупанти захопили 60 представників місцевого самоврядування. 37 осіб, які працюють в органах місцевого самоврядування, вже звільнено, вони перебувають у відносній безпеці. Серед них - 20 голів територіальних громад", - заявив заступник міністра В'ячеслав Негода. За його словами, викрадення членів місцевого самоврядування розцінюється Україною як сплановані злочини РФ.

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Латвія заборонила в'їзд у країну співаку Філіпу Кіркорову, гумористам Євгену Петросяну та Володимиру Винокуру, а також тренеру з художньої гімнастики Ірині Вінер-Усмановій. Як повідомив у Twitter міністр закордонних справ республіки Едгарс Рінкевичс, ці особи додані до чорного списку. В'їзд у країну їм заборонено на невизначений термін.

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У Трептов-парку в Берліні 9 травня, попри запроваджену місцевою владою заборону, демонстрували російські та українські прапори, передає кореспондент DW. У понеділок на території меморіального комплексу поклали вінки офіційні представники РФ, Білорусі, Киргизії, Вірменії, Казахстану та Узбекистану. Участь представників України у церемонії не планувалася. У Трептов-парку також пройшла антивоєнна акція.

У Трептов-парку в Берліні 9 травня

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем скоординували спільні кроки щодо вирішення проблеми експорту української аграрної продукції. Згідно з повідомленням пресслужби уряду, Шмигаль на зустрічі наголосив, що у світі вже зараз відчувають наслідки розв'язаної Росією війни для глобальної продовольчої безпеки, адже з 24 лютого судноплавство в Чорному морі зупинено. За словами Шмигаля, зараз у морських портах України заблоковано маже 70 суден, у тому числі 10 - в Одеському порту. "Заблоковано 90 млн мільйонів тонн аграрної продукції, які Україна планувала постачати до країн Африки, Азії та Європи", - сказав Шмигаль. Глава уряду наголосив, що Україна втрачає 170 мільйонів доларів щодня через заблоковані порти, а експортні можливості країни впали більш ніж на половину. Президент Європейської Ради Мішель натомість запевнив, що ЄС зробить усе можливе для розв'язання проблеми продовольчої катастрофи у світі.

Макрон: Для вступу України в ЄС знадобляться десятиліття

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для такого кандидата на вступ до Євросоюзу, як Україна, можуть знадобитися "десятиліття" для того, щоб приєднатися до ЄС. У зв'язку з цим він запропонував побудувати ширшу політичну спільноту демократичних держав довкола ЄС. "Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", - заявив Макрон, цитує агенція AFP.

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Понад мільйон українських громадян було незаконно вивезено на територію Російської Федерації, заявляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. "Понад 1 мільйон 185 тисяч наших громадян, серед яких понад 200 тисяч дітей вивезено на територію Російської Федерації", - сказала Денісова на брифінгу у понеділок у Києві. За її словами, примусової депортації зазнають ті громадяни України, які пройшли "фільтрацію" у "фільтраційних таборах", створених Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях. Вона зазначила, що у деяких "фільтраційних таборах" перебувають понад 20 тисяч українських громадян.

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Російські окупанти у понеділок обстріляли центр Слов'янська на Донеччині, повідомив мер Слов'янська Вадим Лях на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Привітання" із 9 травня від "братів". Приліт до центральної частини Слов'янська. Ступінь ушкодження зараз з'ясовуємо", – написав він. Лях попросив місцевих жителів не ігнорувати сигнали тривоги, а також не викладати у мережу відео та фото обстрілів.

Зеленський поговорив з Мішелем

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Президент України Володимир Зеленський обговорив із головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який перебуває з робочим візитом в Одесі, заходи щодо розблокування українських портів для експорту пшениці. "Поспілкувався з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав Одесу. Важливо не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресивними діями Росії. Необхідно вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці", - написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

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Війська РФ уже викрали на тимчасово окупованих територіях України 400-500 тисяч тонн зернових культур на сотні мільйонів доларів, вивезення зерна до Криму для подальшого продажу курирують російські військові та представники спецслужб. "За ціною $250-300/тонну - це вже сотні мільйонів. Очевидно, що цим займаються, зокрема, представники спецслужб країни-агресора та військові найвищого рівня і різні аферисти, яким такий бізнес, скажімо так, по життю підходить", - сказав міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський на брифінгу в Українському медіацентрі у понеділок. Він долав, що "практично всі кораблі, що йдуть із зерном із Севастополя, це кораблі з краденим українським зерном".

++15.31++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідав Одесу 9 травня, у день відзначення Дня Європи. Про це він повідомив у соцмережі Twitter. "Я прибув відсвяткувати День Європи до Одеси, міста, де, як сказав Пушкін, можна відчути Європу. І де сьогодні український народ захищає свої пам'ятники від куль і ракет, а свою свободу - від російської агресії. Ви - не одні. ЄС із вами", - написав Мішель.

За його словами джерела DW, в Одесі Мішель провів зустріч з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Ці переговори довелося перервати на час ракетного обстрілу Одеси. Мішель зі Шмигалем та іншими учасниками зустрічі перейшли у сховище на час атаки.

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Лише Україна у праві визначати умови будь-яких переговорів з Росією, заявив у понеділок президент Франції Еммануель Макрон, додавши, що "стояти разом з Україною є нашим європейським обов'язком". Він також пообіцяв, що Європа допоможе Україні у відбудові після війни.

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++15.23++

Українські правоохоронці виявили на узбіччі автодороги поблизу селища Макарів на Київщині поховання трьох цивільних осіб, повідомляє Офіс генпрокурора у понеділок у Telegram. За попередньою інформацією, їх вбили пострілами в голову військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації населеного пункту. "За процесуального керівництва Києво-Святошинської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни", - йдеться у повідомленні.

++15.13++

Посла РФ у Польщі Сергія Андрєєва протестувальники облили червоною фарбою на цвинтарі у Варшаві, куди він прибув для покладання квітів до пам'ятника радянським солдатам, які загинули у Другій світовій війні.

++14:55++

Очікується, що у червні Європейська Комісія озвучить свою офіційну позицію щодо заяви України на членство в ЄС. Про це повідомила у соціальній мережі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Якщо Брюссель рекомендуватиме 27 державам-членам спільноти надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС і всі країни погодяться, то можуть розпочатися переговори щодо вступу України до ЄС.

++14:45++

Увечері 9 травня Бранденбурзькі воротав Берліні буде підсвічено у кольори держпрапора України. За словами заступника речника уряду ФРН Вольфґанґа Бюхнера (Wolfgang Büchner), ця акція відбудеться в рамках урочистостей з нагоди Дня Європи, що відзначається 9 травня. Підсвічування у кольорах українського прапора - це знак того, що Європейський Союз підтримує Україну та її народ, сказав він.

Підсвічування у жовтий і блакитний кольори Бранденбурзьких воріт, про яке домовилися федеральний уряд та Сенат Берліна, стало частиною європейської акції. У понеділок увечері, як очікується, у різних європейських містах історичні та архітектурні пам'ятки будуть підсвічені жовтим та синім кольором.

У День Європи згадують так звану Декларацію Шумана. 9 травня 1950 року тодішній міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман виклав свою ідею створення Європейського об'єднання вугілля та сталі (ЄОВС). Він був покликаний об'єднати країни Європи та запобігти війнам у майбутньому шляхом об'єднання виробництва вугілля та сталі.