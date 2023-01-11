Рада скоро позбавить мандатів чотирьох депутатів - Арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада України позбавить мандатів ще чотирьох нардепів від заборонених партій, анонсували в "Слузі народу". Новини дня.

Війна Росії проти України - новини середи, 11 січня (час київський).

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Внаслідок обстрілів армією РФ території Херсонщини 10 січня п'ятеро людей були поранені. За день російські солдати обстріляли область 63 рази з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Зокрема, Херсон атакували 24 рази. Під вогнем опинилися житлові квартали міста: освітній заклад, лікарня, приватні та багатоквартирні будинки. Про це у ранковому зведенні повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Удар, який російські війська нанесли пізно ввечері 10 січня по Харкову, був здійснений, попередньо, з реактивної системи залпового вогню "Смерч". "У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих", - повідомив вранці голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Тим часом на Донеччині внаслідок вчорашніх російських обстрілів загинув цивільний у Бахмуті, ще один мирний житель дістав поранень в області, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

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Зеленський виступив на кінопремії "Золотий глобус"

Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн на кінопремії "Золотий глобус".

Його представив амбассадор фандрейзингової платформи для збору коштів на потреби України United24 американський актор Шонн Пенн.

"Третьої світової війни не буде. Це не трилогія. Україна припинить російську агресію на нашій землі", - сказав Зеленський у виступі.

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Потенційний контроль РФ над Соледаром не означатиме оточення Бахмута - ISW

Російські війська не захопили весь Соледар Донецької області, попри низку російських заяв про захоплення міста та загрозу неминучого оточення Бахмута, йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Станом на 10 січня аналітики ISW могли підтвердити лише присутність найманців приватної військової компанії "Вагнера" в центрі Соледара.

Потенційний контроль росіян над Соледаром не означатиме негайного оточення Бахмута, бо не обов'язково дозволить їм встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями зв'язку, наголошують експерти.

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За минулу добу українські військові відбили атаки російської армії в районах 13 населених пунктів: Гряниківка Харківської області, Стельмахівка - Луганської та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка і Пречистівка - Донецької. Соледара у цьому списку, на відміну від 10 січня, немає.

Війська РФ завдали вчора шести ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей.

"Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької атомної електростанції, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали", - повідомляє генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні.

Українська авіація протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів і чотирьох ударів по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління, дві позиції російських ракетних військ і артилерії та вісім районів зосередження сил РФ.

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++07:36++

Рада позбавить мандатів чотирьох депутатів на найближчому засіданні - Арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада України позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій, анонсував голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах", - написав він у Telegram.

Напередодні президент України Володимир Зеленський припинив громадянство чотирьох народних депутатів: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна (всі - від забороненої "Опозиційної платформи - За життя") та Андрія Деркача.

Віктор Медведчук Фото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Згідно з Конституцією, в разі припинення громадянства припиняються і повноваження нардепа в Раді.

++07:20++

Фінляндія ще не визначилась щодо сучасних танків для України

Фінляндія ще не виробила рішення щодо надання Україні сучасних бойових танків та очікує на дії інших країн, насамперед Німеччини, повідомляє фінська державна телерадіокомпанія Yle з посиланням на джерело.

"Фінляндія поки не прийняла якихось рішень щодо передачі Україні бойових танків. Та якщо виникне група з кількох країн, готових передати танки Україні, то Фінляндія розгляне можливість участі в цих поставках", - цитує видання свого співрозмовника.

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