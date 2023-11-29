Вступ в Альянс: Рада НАТО-Україна затвердила річну програму

На першій в історії зустрічі Ради НАТО-Україна на рівні глав МЗС схвалили програму для України на 2024 рік, спрямовану на підготовку держави до вступу в Альянс.

На першому засіданні Ради НАТО-Україна у середу, 29 листопада, на рівні міністрів закордонних справ затвердили річну програму підготовки України до вступу в Альянс. Про це повідомив генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі. Програма охоплює енергетичну безпеку, інновації та оперативну сумісність, повідомив він.

"Зараз ми трансформуємо комплексний пакет допомоги НАТО в багаторічну програму допомоги, допомагаючи Україні перейти від (обладнання і стандартів - Ред.) радянських часів до обладнання і стандартів НАТО і забезпечити повну оперативну сумісність їхніх збройних сил з нашими", -наголосив Столтенберг.

Столтенберг: Поки Україна прогресує, РФ занепадає

Столтенберг зауважив, що після успіху України в контрнаступі на Київщині, Харківщині та Херсонщині у 2022 році, Збройні сили держави продовжують завдати поразки РФ на полі бою і цього року. Він звернув увагу, що Україна наразі звільнила половину окупованої спочатку силами РФ території та завдає удари по Чорноморському флоту РФ.

"Найважливіше, що Україна перемогла як суверенна, незалежна, демократична нація. Це велике досягнення - велика перемога", - зауважив генсек. Натомість Росія, за його словами, "слабшає політично, військово та економічно". На думку Столтенберга, "все це підкреслює стратегічну помилку Путіна у вторгненні в Україну".

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Столтенберг: Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли

Столтенберг вважає, що наразі Україна ближче до НАТО, "ніж будь-коли раніше". Він запевнив, що країни-члени будуть "продовжувати підтримувати її на шляху до членства".

Міністри закордонних справ також обговорили шлях України до членства в Альянсі та надали рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні, зокрема боротьби з корупцією, зміцнення верховенства права та підтримки прав людини та прав меншин, зазначив він.

У підсумковій заяві Ради НАТО-Україна наголошується, що сторони вітають представлення адаптованої Річної національної програми на 2024 рік і чекають на її виконання. Міністри закордонних справ держав-членів НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес країни за допомогою цієї програми. Водночас Альянс підтримуватиме Україну у здійсненні цих реформ на її шляху до майбутнього членства в НАТО, наголошується в документі.

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Основні аспекти програми

Напередодні, 28 листопада, в українському уряді схвалили проєкт адаптованої Річної національної програми на 2024 рік, яку схвалила Рада НАТО-Україна. Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України, вона містить п’ять базових розділів: політичні та економічні питання, оборонні та військові питання, ресурсні питання, питання безпеки та правові питання.

Фокус програми на 2024 рік зосереджений на посиленні оборонних спроможностей сектору безпеки і оборони України через розвиток відповідних систем планування, управління та контролю. Зміни відбуватимуться шляхом впровадження стандартів і найкращих практик НАТО з метою досягнення взаємосумісності з Альянсом, стверджують в українському уряді.

За даними Кабміну, ключові зусилля будуть спрямовані на демократичний цивільний контроль над силами безпеки та оборони, забезпечення доброчесності, прозорості, підзвітності у секторі безпеки та оборони, трансформацію оборонної політики та планування, модернізацію систем управління та контролю, удосконалення системи стратегічних комунікацій, цифрову трансформацію, кібербезпеку, інформаційну безпеку та обмін інформацією, трансформацію оборонної промисловості та впровадження сучасних технологій, управління ресурсами та розширення можливостей у сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів війни.