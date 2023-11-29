Рада НАТО-Україна: Бербок закликала створити зимовий щит

Глава МЗС ФРН закликала союзників створити щит над Україною на тлі атак РФ взимку. Дмитро Кулеба також сподівається на позитивні для України рішення щодо подальшої військової допомоги.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок(Annalena Baerbock) закликала союзників України створити зимовий щит над нею для захисту від російських атак, пише Reuters.

"Росія знову націлилася на цивільну інфраструктуру", - сказала Бербок в кулуарах першого засідання Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ, яка відбувається у середу, 29 листопада, у Брюсселі.

Кулеба: На фронті немає глухого кута

Між тим, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який прибув в Брюссель для участі у засіданні Ради НАТО-Україна, відкинув занепокоєння щодо відсутності прогресу української армії у боротьбі проти Росії. "Немає ніякого глухого кута, - цитує його dpa. - Ми повинні продовжувати, ми повинні продовжувати боротися. Україна не збирається відступати".

За його словами, стратегічна мета України - повернути всю свою територію, включно з анексованим Росією Кримом, - "залишається незмінною, і ніщо нас не зупинить".

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Кулеба: ЄС передав Україні близько 300 тисяч снарядів

Український міністр вкотре закликав членів НАТО "значно збільшити виробництво зброї, боєприпасів та іншого військового обладнання" на підтримку України. Він повідомив, що наразі ЄС передав Україні близько 300 тисяч з обіцяного мільйона снарядів, пише Reuters.

Щодо подальших далекосяжних зобов'язань щодо надання допомоги Україні з боку Європейського Союзу та США, Кулеба сказав, що "сподівається", що рішення на користь України будуть ухвалені найближчим часом.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг, своєю чергою, назвав засідання Ради НАТО-Україна, яке відбувається вперше, історичним. Він наголосив, що це засідання демонструє, що "Україна рухається ближче і ближче до НАТО".

За словами Столтенберга, на порядку денному зустрічі - реформування України на шляху до НАТО та подальша допомога Києву на полі бою.

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