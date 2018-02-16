 Рада надала чоловікам право на 14-денну відпустку при народженні дитини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2021

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Новини

Рада надала чоловікам право на 14-денну відпустку при народженні дитини

Українські чоловіки матимуть змогу оформити відпустку при народженні дитини до 14 календарних днів за рахунок роботодавця.

Чоловіки в Україні зможуть піти в оплачувану відпустку при народженні дитини

Чоловіки в Україні зможуть піти в оплачувану відпустку при народженні дитини

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким чоловікам надається можливість оформити відпустку при народженні дитини. За ухвалення відповідного законопроєкту №3695 в цілому під час засідання українського парламенту у четвер, 15 квітня, проголосувало 269 депутатів при мінімально необхідних 226.

Зокрема, запроваджується можливість отримання чоловіком одноразової оплачуваної відпустки тривалістю до 14 календарних днів при народженні дитини за рахунок роботодавця, інформує агенція "Українські новини".

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Така відпустка може надаватися чоловікові, дружина якого народила дитину, або батькові дитини в разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але якщо вони спільно проживають. Окрім того, таке право мають бабусі чи дідусі або інший повнолітній родич дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком). Право на таку відпустку, відповідно до документу, має лише одна особа.

Рівні права на відпустку з догляду за дитиною

Крім цього, документом передбачаються рівні права батька і матері на відпустку з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Як стверджували автори законопроєкту, його метою є припинення дискримінаційного підходу, за яким право батька на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку розумілося як похідне від права матері на таку відпустку, тобто лише мати могла делегувати право на відпустку батькові чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Законом також внесено зміни до Кодексу законів про працю та закон про відпустки і закріплено на законодавчому рівні право для чоловіків на встановлення скороченого робочого часу в разі виховання дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також в разі наявності дітей у віці до 14 років або дитини з інвалідністю. Раніше це право передбачалося тільки для жінок.

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