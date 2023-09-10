Рада Європи: "Вибори" РФ на окупованих територіях нікчемні

"Вибори" на окупованих територіях України, проведені російською владою, є черговим грубим порушенням норм міжнародного права з боку РФ. Їх правовий статус - нікчемні, наголошується у заяві керівництва РЄ.

Рада Європи (РЄ) "рішуче засудила нелегітимні фіктивні "вибори", організовані російською владою на тимчасово окупованих територіях України 8-10 вересня, і назвала їх "нікчемними" з точки зору міжнародного права. Про це йдеться у спільній заяві генерального секретаря РЄ Марії Пейчинович-Бурич, президента Парламентської асамблеї РЄ (ПАРЄ) Тіні Кокса та прем'єр-міністра Латвії, який наразі обіймає посаду голови Комітету міністрів РЄ, Кріш’яніса Каріша, оприлюдненій у неділю, 10 вересня, у Страсбурзі.

Читайте також: Окуповані території: пропагандистське шоу "Вибори" і його учасники

"Проведені з грубим порушенням міжнародного права, вони ("вибори". - Ред.) є ще одним прикладом заперечення Російською Федерацією цінностей демократії, прав людини та верховенства права, які підтримує Рада Європи", - йдеться у заяві. За словами керівництва РЄ, рішення російської влади організувати ці "вибори" є лише останнім у серії незаконних і шкідливих рішень", ухвалених офіційною Москвою після того, як Росію було виключено зі складу РЄ за агресивну війну проти України.

"Ці фіктивні "вибори" вважаються нікчемними згідно з міжнародним правом", - наголошується у заяві. У ній також ще раз висловлюється "непохитна підтримка суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Раніше проведення російською окупаційною владою так званих "виборів" до місцевих адміністрацій на тимчасово окупованих територіях - частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також в АР Крим та в місті Севастополь - засудив Київ. Берлін назвав це "голосування" пропагандистською акцією Москви, а Вашингтон запевнив України, що США ніколи не визнають претензії Росії на будь-яку її суверенну територію.

.