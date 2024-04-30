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Права людиниЄвропа

РЄ дала роз'яснення щодо Конвенції з прав людини в Україні

Вікторія Власенко
30 квітня 2024 р.

У Раді Європи підтвердили, що Київ розширив кількість статей Європейської конвенції з прав людини, які продовжують діяти в Україні в умовах агресивної війни Росії.

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Рада Європи, Страсбург
Будівля Ради Європи у СтрасбурзіФото: uncil Daniel Kalker/picture alliance

Українська влада "значно скоротила" обсяг обмежень певних прав і свобод, повідомивши Раду Європи (РЄ) про відступ від Європейської конвенції з прав людини (ЄКПЛ) 4 квітня. Про це йдеться у роз’ясненні Офісу договорів РЄ, оприлюдненому у вівторок, 30 квітня.

Україна вперше поінформувала Раду Європи (РЄ) про відступ від низки статей ЄКПЛ ще у 2022 році, після введення воєнного стану через широкомасштабне російське вторгнення. 4 квітня 2024 року, "в рамках свого регулярного спілкування з Радою Європи з приводу цього питання, Україна значно скоротила відступ" від ЄКПЛ, говориться у роз'ясненні Офісу договорів РЄ.

Які статті Конвенції з прав людини знову діють в Україні попри війну

Зокрема, українська влада повідомила генерального секретаря Ради Європи про те, що відступ України від Конвенції більше не охоплює статті 4.3 (щодо примусової чи обов’язкової праці), 9 (свобода думка, совість і релігії), 13 (право на ефективний засіб правового захисту), 14 (заборона дискримінації) і 16 (обмеження політичної діяльності іноземців)".

Таким чином, Офіс договорів РЄ підтвердив інформацію, озвучену міністром юстиції України Денисом Малюською, що кількість статей ЄКПЛ, про відступ від яких українська влада оголосила у квітні, була скорочена, а не збільшена, як повідомили деякі масмедіа.

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