Під обстріл армією РФ у Херсоні потрапила лікарня. Російський снаряд влучив у пологове відділення. Люди не постраждали. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини суботи, 10 грудня.

++20:38++

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не розраховує на зміну президентом РФ Володимиром Путіним позиції щодо війни проти України. "Щоразу, коли я розмовляю з Путіним, він дуже впевнено каже, що його метою є щось завоювати", - заявив німецький канцлер під час зустрічі з громадянами у своєму виборчому окрузі в Потсдамі.

За словами Шольца, попри великі втрати РФ, Путін не відступає від планів завоювати частину території України. При цьому канцлер Німеччини вважає, що необхідно підтримувати контакт з російським президентом, щоби перевіряти можливі зміни його позиції щодо України.

++20:06++

Рада ЄС схвалила 18 мільярдів євро допомоги Україні в 2023

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні 18 мільярдів євро фінансової допомоги у 2023 році.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, міністри фінансів досягли згоди сьогодні та передали пропозицію до Європейського парламенту для ухвалення наступного тижня.

++19:40++

Австралія розширила санкції щодо Росії та Ірану. Серед інших, у санкційному списку опинився іранський постачальник безпілотників, а також семеро працівників Федеральної служби безпеки РФ, підозрюваних у причетності до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

"Постачання безпілотників до Росії свідчить про роль Ірану в дестабілізації глобальної безпеки. Цей список наголошує, що ті, хто надає матеріальну підтримку РФ, зіткнуться з наслідками. Уряд Австралії закликає країни вплинути на Росію, щоби покласти край її протизаконній, аморальній війні. Австралія підтримує народ України та народ Ірану", - йдеться в заяві.

++19:09++

Сьогодні російські війська завдали вже 15 авіаційних ударів і здійснили понад 15 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) у вечірньому зведенні. Зокрема, солдати РФ ударили, ймовірно іранськими безпілотниками "Шахед-136" по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 дронів українським військовим вдалося перехопити. "Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі", - попереджають в генштабі.

ЗСУ за добу вразили сім пунктів управління, шість районів зосередження особового складу, район зосередження артилерії та склад боєприпасів РФ.

Тим часом заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляє, що вчора внаслідок обстрілів Росією загинули двоє цивільних у Херсонській області, а ще 17 мирних громадян дістали поранень у Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

++18:45++

У Харківській єпархії УПЦ (МП) виявили сухпайки армії РФ

Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що виявила на території Харківської єпархії УПЦ МП сухпайки армії РФ, російські рублі та прокремлівську літературу.

"На території єпархії виявлено бібліотеки з прокремлівською літературою, матеріали, що вихваляють країну-агресора, і велику кількість готівки у різній валюті, включно з російськими рублями. В одній з церков навіть зберігались сухпайки російських окупаційних угруповань. Там же викрили монаха з паспортом РФ", - ідеться у повідомленні.

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++18:18++

Пропозиція Білорусі транспортувати українське зерно через свою територію до Литви є черговою спробою уникнути санкцій, вважає литовський президент Гітанас Науседа. "Українське зерно вже йде через Польщу та інші країни до балтійських портів. Це пастка. Давайте не потрапляти в неї", - написав він у Twitter.

Напередодні Білорусь повідомила Організації Об'єднаних Націй, що дозволить транзит українського зерна своєю територією для подальшого експорту з литовських портів без будь-яких попередніх умов. Білоруське міністерство закордонних справ також повторило генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції через підтримку країною Росії у її війні проти України.

++17:45++

Правозахисникам з України, РФ і Білорусі вручили Нобелівську премію миру

У норвезькому Осло пройшла церемонія вручення Нобелівської премії миру правозахисникам з України, РФ і Білорусі.

Дружина нобелівського лауреата з Білорусі та очільники російської й української правозахисних організацій отримують премію миру в Осло. Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

На ній голова українського "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук закликала створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності лідерів РФ Володимира Путіна і Білорусі Олександра Лукашенка та реформувати Організацію Об'єднаних Націй "для захисту людей від війн і авторитарних режимів".

++17:17++

РФ обстріляла пологове відділення лікарні в Херсоні

Під обстріл російськими військами потрапив медичний заклад у Херсоні: снаряди влучили в пологове відділення лікарні. Будівля пошкоджена, але працівники та пацієнти не постраждали, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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++16:47++

Росія обмежила проїзд автомобільною частиною мосту через Керченську протоку, що пов'язує РФ з анексованим в України Кримом. З півночі 11 грудня рух мостом тимчасово забороняється вантажівкам, а їхнім водіям рекомендують обирати або альтернативний наземний маршрут, або користуватися поромною переправою. Ліву сторону автомобільної частини Кримського мосту, яка менше постраждала під час вибуху в жовтні, росіяни почали ремонтувати 7 грудня.

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Крім того, Росія запровадила 35-відсоткові мита на побутову хімію, косметику та парфумерію зі США, Канади, Великобританії, Австралії, Нової Зеландії та Польщі до кінця 2023 року. В російському уряді стверджують, що близько 60 відсотків від загального імпорту цієї продукції поставляється з країн Європейського Союзу, тоді як поставки з шести вищезазначених країн не перевищують 15 відсотків і охоплюють вузький "нішевий" сегмент брендів , переважно в ціновій категорії "преміум".

++16:12++

Країни Європейського Союзу заморозили 19 мільярдів євро на рахунках російських компаній та олігархів у рамках санкцій щодо Росії за війну проти України.

Як повідомило агентство AFP, перше місце в списку країн займає Бельгія, яка заморозила 3,5 мільярда євро, за нею слідують Люксембург із 2,5 мільярда, Італія - з 2,3 мільярда та Німеччина - з 2,2 мільярда. Ірландія, Австрія, Франція та Іспанія заморозили понад мільярд євро кожна. Замикають список Греція та Мальта, які заморозили понад 200 тисяч євро та майже 150 тисяч відповідно.

Загалом заморожені активи понад 1,2 тисячі осіб та 118 компаній.

++15:44++

Бенксі продає 50 робіт, щоб зібрати кошти для України

Відомий британський вуличний художник Бенксі продасть 50 робіт, щоби зібрати кошти для гуманітарної допомоги Україні.

На зібрані кошти придбають нові машини швидкої допомоги для Донбасу та генератори й обігрівачі для українських громад, які залишилися без електропостачання взимку через масовані удари РФ.

++15:17++

США вдалося переконати Марокко здійснити постачання військової допомоги Україні, пише Le Journal de l’Afrique. Йдеться про запчастини до радянських танків Т-72, яких гостро потребує Україна. В армії Марокко є кілька десятків танків типу Т-72, придбаних у період з 1999 до 2001 року в Білорусі.

++14:55++

З нагоди міжнародного дня прав людини міністерство закордонних справ (МЗС) України закликало міжнародну спільноту посилювати тиск на Росію задля припинення нею порушень прав людини та підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України задля покарання російського керівництва.

У заяві МЗС ідеться, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українські правоохоронці відкрили майже 48 тисяч кримінальних проваджень за фактами вчинення російськими солдатами злочинів.

"Понад 140 громадян України залишаються незаконно заарештованими Росією за політично мотивованими звинуваченнями, і ця цифра продовжує зростати. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська окупаційна адміністрація винесла низку нікчемних вироків політв'язням в Криму, загальний термін ув'язнення яких вже становить понад 1300 років", - сказано в заяві.

++14.27++

Ситуація з енергопостачанням в Одесі наразі залишається важкою, але контрольованою, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. "На відновлювальні роботи буде потрібно більше часу, ніж зазвичай. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, що склалася. Влада і комунальники працюють цілодобово. Ми вже відновлюємо зруйноване", - написав Тимошенко в Telegram-каналі. За його словами, станом на зараз місто знеструмлене. Заживлено тільки об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, пологові будинки, котельні та помпові станції. Важливо, за словами Тимошенка, що в Одесі та інших населених пунктах Одеської області працюють всі пункти незламності.

++13.58++

Кабінет Міністрів України передає конфісковані активи російського олігарха Володимира Євтушенкова в управління Фонду держмайна, повідомила пресслужба мінекономіки України. "Майно російського олігарха Володимира Євтушенкова, (...), буде передане в управління Фонду держмайна. Зокрема, з можливістю реалізації завдань, пов'язаних з наповненням бюджету України та відшкодуванням збитків, завданих внаслідок російської агресії", - зазначила перша віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко. У вересні цього року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував статки цього російського олігарха, зокрема 17 об'єктів нерухомості та корпоративні права у статутних капіталах п'яти господарських товариств.

++13.35++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) допомогти зупинити депортацію українських дітей у Росію, повернути їх додому та запобігти незаконному усиновленню цих дітей у РФ. Відповідний заклик Кулеба озвучив під час зустрічі у Києві з президенткою МКЧХ Мір'яною Сполярич. "Зустрівся з президентом МКЧХ Мір'ян Сполярич у Києві, щоб подякувати МКЧХ за допомогу і наголосити на необхідності звільнення наших військовополонених. Закликав МКЧХ допомогти нам зупинити один з найогидніших злочинів Росії з насильницького переміщення українських дітей, повернути їх додому і запобігти їх незаконному усиновленню", - написав глава МЗС України у Twitter.



++13.31++

Речник міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Хаджизада повідомив про надання Азербайджаном українській стороні 50 генераторів і 45 силових трансформаторів як гуманітарної допомоги. "45 силових трансформаторів і 50 генераторів, наданих "Азеренержі", були відправлені в Україну. На сьогодні Азербайджан надав допомогу нужденному населенню на суму понад 30 мільйонів манатів (понад 50 мільйонів доларів)", - написав Хаджизада в Twitter.

++13.22++

Україна чекає від НАТО збільшення поставок сучасного озброєння, боєприпасів і систем ППО для захисту цивільного населення, - заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. "Важливо ... максимально заблокувати можливості Росії виробляти озброєння і поповнювати запаси зброї. За допомогою західних союзників необхідно розгорнути в Україні таку систему ППО, яка дала б можливість українцям і їхнім дітям жити, працювати й вчитися в Україні, а не шукати притулку за кордоном. Наше життя, здоров'я і психологічний стан безпосередньо залежать від того, скільки сучасних систем ППО у нас є для захисту українського неба", - сказала Кондратюк на зустрічі зі спецпредставницею генсека НАТО з питань жінок, миру і безпеки Ірен Феллін у Брюсселі.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради, Кондратюк наголосила, що одним із головних завдань для євроатлантичної спільноти має стати підтримка створення спеціального міжнародного трибуналу зі злочину агресії Росії, а також конфіскація російських активів і впровадження механізму компенсації Україні за завдані збитки. Кондратюк також звернулася з проханням розглянути можливість організації спеціальної міжнародної місії для забезпечення доступу до українських полонених.

++12.56++

Диякону УПЦ (МП) вручили підозру: агітував за приєднання Запоріжжя до РФ

Служба безпеки України викрила ще одного поплічника російських окупантів серед священників УПЦ МП. Викритим зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП, який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо "приєднання" цього українського регіону до складу РФ, повідомила пресслужба СБУ.

Поплічник російських агресорів активно поширював у соцмережах ворожий до України й всього українського контент. Приміром, у своїх "дописах" він заперечував існування українського народу, його мови й культури. "Також клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Матеріали для деструктивного контенту брав з пропагандистських пабліків", - йдеться в повідомленні. Ініційована СБУ незалежна експертиза опублікованих матеріалів підтвердила підривну діяльність викритого церковника УПЦ МП, додали в відомстві.

++12.21++

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив про 415 встановлених фактів загибелі мирних жителів регіону внаслідок повномасштабної агресії РФ, однак визнав, що масштаби воєнних злочинів окупантів можна буде встановити тільки після звільнення території області. "Ми ще не знаємо, що на нас очікує після деокупації рідної Луганщини. Вже зафіксовано багато фактів катувань та викрадення жителів регіону. 415 офіційно встановлених загиблих під час ворожої агресії, сотні могил у дворах, тортури та зникнення. Відомі факти, коли луганчани, що не евакуювалися, перебували у катівнях по два місяці. Але масштаби злочину росіян на дружньому для них Донбасі ми зможемо оцінити вже після визволення", - йдеться в повідомленні Гайдая, опублікованому в Telegram-каналі Луганської ОВА.



++11.55++

Російські окупаційні сили утримують у колонії в окупованій Оленівці Донецької області 150 громадян України, серед яких як цивільні, так і військові. Такі дані оприлюднив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю для "Радіо Свобода". "За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові", - сказав Лубінець. Водночас посадовець припустив, що є всі підстави вважати, що на українських полонених чинять тиск, щоб ті відмовлялися від обміну та повернення в Україну.

++11.46++

Чергова атака Росії на об'єкти енергоінфраструктури в Одеській області вночі в суботу призвела до руйнування одразу кількох об'єктів, що ускладнило ситуацію з електропостачанням в області та місті, повідомила "ДТЕК Одеські електромережі".

"Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключені від електроенергії всі споживачі крім критичної інфраструктури", - зазначила компанія у на своїй Facebook-сторінці. У населених пунктах області також проводять екстрені відключення, додали в компанії.

++11.34++

Російські окупанти завдали ввечері п'ятниці ракетного удару по території Великописарівської об'єднаної територіальної громади Охтирського району Сумської області, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. "Ракета С-300 розірвалася у центрі населеного пункту і пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, 5 магазинів і автомобілі", - написав Живицький у Telegram-каналі вранці в суботу. До Великописарівської ОТГ належить смт Велика Писарівка та 23 села. На сході вона безпосередньо межує з РФ. Центр Великої Писарівки розташований приблизно за 5 кілометрів від державного кордону.

++11.23++

Унаслідок обстрілів росіян та спричинених ними пошкоджень ліній електропередачі частина міста Херсон залишилася без світла. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram-каналі. "Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися: центр міста; Шуменський мікрорайон; селище Степанівка", - написав він. За даними посадовця, без електроенергії залишилося 2 549 абонентів. Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт, додав Янушевич.

++10.58++

США більше не наполягають на тому, щоб Україна не завдавала ударів, в тому числі з використанням безпілотників, по російській території, написало британське видання The Times з посиланням на джерела в міноборони США, які побажали залишитися неназваними.

Раніше в Пентагоні побоювалися, що удари по російській території призведуть до ескалації конфлікту: приміром, що Росія потім застосує ядерну зброю або завдасть удару у відповідь по країнах НАТО. Але тепер американське оборонне відомство змінило свою думку насамперед унаслідок масивних російських обстрілів цивільної інфраструктури України, зокрема об'єктів енергетики.

"Ми не говоримо Києву: "Не обстрілюйте росіян". Ми не можемо вказувати їм, що робити. Як вони використовують свою зброю - це їхня справа, але коли вони використовують зброю, яку ми надаємо, ми наполягаємо лише на тому, щоб українські військові дотримувалися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій", - наголошує джерело в Пентагоні. За його словами, Україна дотримується цих умов. Водночас США публічно не підтримують і не заохочують ударів по російській території.

++10.40++

Служба безпеки України (СБУ) проводить безпекові заходи на об'єктах УПЦ МП в Харкові та області. Як повідомила пресслужба відомства, заходи проводяться спільно з Національною гвардією та Державною прикордонною службою України. Нинішні перевірки - складова "системної роботи Служби безпеки України з протидії підривній діяльності російських спецслужб" на території України, йдеться в повідомленні.

Також про появу на території храмів людей з розпізнавальними знаками Служби безпеки України кореспондентам "Суспільне Харків" повідомили очевидці. Силовиків помітили, зокрема, на території Свято-Покровського чоловічого монастиря у центрі Харкова.

++10.16++

Уже найближчим часом Іран, найімовірніше, значно збільшить військову підтримку російських військ у їхній війні проти України. Таке припущення містить щоденний розвідогляд міноборони Великобританії. "Іран став одним із головних військових союзників Росії після її вторгнення до України. Найближчими місяцями підтримка Іраном російських збройних сил, ймовірно, зросте: Росія намагається отримати більше зброї, в тому числі сотні балістичних ракет", - йдеться в огляді.

Водночас британські військові аналітики очікують, що Росія запропонує Ірану, своєю чергою, безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що докорінно змінить їхні відносини в оборонній галузі. Швидше за все, Росія витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності "Іскандер". Тож якщо Росії вдасться отримати значну кількість іранських балістичних ракет, вона, ймовірно, застосує їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі України, виснували британські військові розвідники.

++09.57++

На Харківщині слідчі Національної поліції України зареєстрували вже 3608 воєнних злочинів, вчинених загарбниками під час окупації області. Як повідомив відділ комунікацій Головного управління Національної поліції у Харківській області, з цих кримінальних проваджень переважна більшість (3197) зареєстрована за порушення законів і звичаїв війни. Ще 353 кримінальні провадження розпочато за колабораційну діяльність.

++09.38++

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на підтримку Папою Римським України на шляху до миру. Про це він сказав на зустрічі із журналістами. "У Папи Франциска є така сильна зброя, як віра мирян і слово Боже, і вона дуже потрібна нашій країні. Ми сподіваємося, що він підтримає Україну на шляху до справедливого миру", - цитує пресслужба українського президента слова Єрмака. Очільник Офісу президента назвав сильними нещодавні заяви Папи Римського про український народ як про народ-мученик, який потерпає від жорстокості військ, що вдерлися. Також понтифік прямо заявив, що нападником є російська держава. Крім того, Єрмак також вказав на внесок, який може зробити Папа Франциск після закінчення несправедливої війни, що розпочата Росією.

++09.11++

Російські війська в ніч на суботу дронами-камікадзе атакували енергетичні об'єкти на Одещині, унаслідок чого без електроенергії залишилися тисячі абонентів, повідомило Оперативне командування "Південь". "Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор вдарив по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні. Як повідомляється, інформації щодо постраждалих немає. В ОК "Південь" уточнили, що українська протиповітряна оборона чотири "Shahed-136" збила над Херсонщиною, чотири - над Миколаївщиною та ще два - над Одещиною. Наразі триває робота рятувальних і відновлювальних служб.

++08.54++

Харківська облпрокуратура затвердила та направила до Котелевського райсуду Полтавської області обвинувальний акт щодо чотирьох російських окупантів, обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів. "На початку вересня цього року під час окупації смт Борова Ізюмського району двоє найманців приватної військової компанії та двоє військовослужбовців 16-ї окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ катували трьох учасників АТО. Кожного з українських військових окупанти піддавали жорстоким тортурам", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, окупанти викрадали учасників АТО, одягнувши їм на руки пластмасові стяжки та мішок на голову. Викрадених чоловіків поміщали у триметрову земляну яму на базі відпочинку "Світло шахтаря" та утримували без води та їжі. Над затриманими жорстоко знущалися, загрожували вбивством та били, щоб отримати інформацію про інших місцевих жителів, які брали участь у проведенні АТО у 2014-2015 роках. Після деокупації Борової усі четверо російських військовослужбовців взяті в полон. Наразі підозрювані перебувають під вартою.

++08.48++

Російські окупаційні сили з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) на ранок суботи обстріляли Очаківську ОТГ Миколаївського району, повідомив голова ОВА Віталій Кім. "Миколаївський район: Сьогодні, 10 грудня, з 04:00 ворог завдав ударів із РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", - написав він у Telegram-каналі. За словами посадовця, у самому Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах спостерігається спокійна ситуація.

++08.37++

Російські війська обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області, внаслідок чого є четверо постраждалих, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни вдарили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранено четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік і дружина лікуються вдома", - написав Резніченко у Telegram-каналі. Посадовець зазначив, що ще двоє людей - 72-річний чоловік і 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами у стані середньої тяжкості. Також, за словами Резніченка, у Нікополі понівечено 11 багатоповерхових і приватних будинків. "Російські снаряди пошкодили й дитячий садок, адміністративну та офісну будівлю, автомийку, автостоянку, кілька автомобілів, газопровід та лінії електропередач. У Марганецькій ОТГ люди вціліли", - додав він.



++08.22++

За риторикою президента РФ Володимира Путіна про переговори з Україною стоїть намір позбавити українську сторону підтримки з боку її західних прихильників, зображуючи Київ як такий, що не бажає йти на компроміс і навіть брати участь у переговорах. Ще однією метою постійних заяв Путіна про його буцімто готовність до переговорів з Україною є спроба виграти час, щоб дати російським військам змогу оговтатися та зміцніти для подальших операцій проти українських сил й позбавити їх ініціативи. Такого висновку доходять аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Утім, на думку авторів щоденного огляду ISW , імовірність швидкого укладення угоди про припинення вогню між Москвою і Києвом, що дало б російським військам оперативну зимову паузу, є вкрай низькою. Перемовини про тривале припинення вогню по всьому театру бойових дій потребують часу, зазначають в інституті, а нині Росія й Україна вкрай далекі від умов будь-якої подібної двосторонньої угоди, виснували аналітики ISW.

++07.55++

Збройні сили України за добу відбили атаки російських агресорів у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб. "За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині", - йдеться в суботньому ранковому зведенні Генштабу.

++07.45++

Офіційна представниця адміністрації США вперше спростувала чутки про те, що її країна cтримує Німеччину від поставок в Україну сучасних танків. Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила у Берліні, що США не мають заперечень щодо поставок в Україну німецьких танків Leopard 2 і зенітно-ракетних комплексів ППО та ПРО Patriot, які наполегливо просить Київ.

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"Наша позиція в обох випадках незмінна: що робити Німеччині, вирішувати самій Німеччині", - заявила Шерман, яку цитує агентство dpa. Вона також додала, що Берлін, на її думку, ухвалить "доречне та правильне для самої Німеччини рішення". Слова представниці США означають, що зобов'язань перед союзниками не постачати Україні Leopard 2 Німеччина не має. Однак Берлін може керуватися у цьому рішенні іншими причинами.

++07.33++

Україна почала отримувати енергетичне обладнання від міжнародних партнерів у рамках ініціативи "Генератори надії". "Міста Бельгії передали Україні першу партію генераторів. З Франції надійшло 100 генераторів. Норвегія забезпечує зараз генераторами українських прикордонників. Учора під час зустрічі з делегацією міністрів уряду Словаччини домовилися про постачання близько 300 генерувальних засобів", - сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду. За його словами, наразі з Японією узгоджується пакет допомоги, до якого увійде обладнання, необхідне для відновлення енергосистеми, "японські партнери передадуть Україні понад 240 генераторів".

++07.26++

Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО типу Skynex. Про це повідомляє видання Handelsblatt , посилаючись на інформовані джерела в Берліні. За даними видання, Німеччина поставить дві такі системи загальною вартістю 182 мільйони євро, причому заплатить за них зі свого бюджету. Однак постачання систем варто очікувати не раніше 2024 року.

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Skynex забезпечує захист від повітряної загрози різних типів - від ракет і дронів до авіації та вертольотів - і є однією з останніх розробок концерну Rheinmetall. Нині Київ потребує посилення ППО з огляду на стратегію Росії з дистанційного руйнування української критичної інфраструктури ударами ракет і дронів.

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