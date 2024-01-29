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ПолітикаЄвропа

Рада ЄС ще на пів року продовжила дію санкцій щодо Росії

Євгенія Наконечна
29 січня 2024 р.

Рада ЄС продовжила дію санкцій щодо Росії до 31 липня і заявила про готовність подовжувати і, за необхідності, посилювати їх доти, доки агресія РФ щодо України триватиме.

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Будівля Ради Європи у Стразбурзі (ілюстративне фото)
Будівля Ради Європи у Стразбурзі (ілюстративне фото)Фото: uncil Daniel Kalker/picture alliance

Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців дію санкцій щодо Росії  за її агресію проти України. Обмежувальні заходи діятимуть до 31 липня 2024 року, повідомляється в понеділок, 29 січня, на офіційному сайті організації.

У повідомленні наголошується, що санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії щодо України, були значно розширені з лютого 2022 року "у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України".

"Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включно з обмеженнями щодо торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспору та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації", - йдеться у повідомленні Ради ЄС. Водночас було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу Росією існуючих санкцій, наголосили у Раді.

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Рада ЄС планує зберігати санкції в силі та, у разі необхідності, вдаватися до нових заходів доти, "доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на використання сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом".

Раніше видання Bloomberg писало, що у ЄС розпочали обговорення нового, 13-го пакета санкцій, який, за даними видання, планують ухвалити до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2024 року.

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