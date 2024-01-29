Рада ЄС ще на пів року продовжила дію санкцій щодо Росії

Рада ЄС продовжила дію санкцій щодо Росії до 31 липня і заявила про готовність подовжувати і, за необхідності, посилювати їх доти, доки агресія РФ щодо України триватиме.

Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців дію санкцій щодо Росії за її агресію проти України. Обмежувальні заходи діятимуть до 31 липня 2024 року, повідомляється в понеділок, 29 січня, на офіційному сайті організації.

У повідомленні наголошується, що санкції, вперше запроваджені у 2014 році у відповідь на дії Росії щодо України, були значно розширені з лютого 2022 року "у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України".

"Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, включно з обмеженнями щодо торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспору та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або транспортування морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків та призупинення мовлення і ліцензій декількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації", - йдеться у повідомленні Ради ЄС. Водночас було запроваджено конкретні заходи, спрямовані на посилення здатності ЄС протидіяти обходу Росією існуючих санкцій, наголосили у Раді.

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Рада ЄС планує зберігати санкції в силі та, у разі необхідності, вдаватися до нових заходів доти, "доки незаконні дії Російської Федерації продовжують порушувати заборону на використання сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом".

Раніше видання Bloomberg писало, що у ЄС розпочали обговорення нового, 13-го пакета санкцій, який, за даними видання, планують ухвалити до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого 2024 року.