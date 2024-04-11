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Уряду доручили доплачувати військовим на "нулі" 70 тис грн

Дмитро Шварц
11 квітня 2024 р.

Парламент доручив Кабміну розробити механізм додаткової виплати 70 тисяч гривень військовим за кожні 30 днів виконання бойових завдань на передовій.

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Українські військові на бахмутському напрямку, березень 2024 року
Рада зобов'язала уряд доплачувати військовим по 70 тисяч за кожен місяць на передовійФото: Jose Colon/Anadolu/picture alliance

Верховна Рада доручила Кабінету міністрів України розробити механізм додаткової виплати 70 тисяч гривень військовим за кожні 30 днів (обчислених сумарно) виконання бойових завдань на лінії зіткнення та на тимчасово окупованій Росією території.

Відповідну постанову парламент ухвалив у четвер, 11 квітня, 311 голосами. Як уточнив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, ці кошти мють виплачуватись додатково до зарплати (20-25 тисяч гривень) і "бойових" (100 тисяч).

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Мобілізація, демобілізація, ротація 

Цією ж постановою нардепи доручили уряду розробити та внести на розгляд парламенту законопроєкт про ротацію військових.

Раніше цього дня Рада прийняла закон про посилення мобілізації

Тим часом законоопроєкт про демобілізацію плнується розробити протягом восьми місяців.

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