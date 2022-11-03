РБ ООН відхилила резолюцію РФ щодо "біозброї в Україні"

Проти ухвалення документа, запропонованого Москвою, виступили США, Великобританія і Франція, ще 10 держав утрималися. Резолюцію підтримали тільки Росія і Китай.

Рада Безпеки ООН відхилила резолюцію Росії, яка вимагала провести розслідування нібито участі Вашингтона і Києва в реалізації програм створення біологічної зброї в Україні. Під час голосування з цього питання в середу, 2 листопада, документ підтримали лише дві країни - сама Росія і Китай. Проти виступили США, Великобританія і Франція. Решта десять держав утрималися. Для ухвалення резолюції було потрібно щонайменше дев'ять голосів.

Київ і Вашингтон відкинули звинувачення РФ

Від початку вторгнення в Україну Росія стверджує, що Київ працює над створенням біологічної зброї на замовлення США. Заяви про це робили міністерство оборони РФ і глава Радбезу РФ Микола Патрушев.

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Російська сторона заявляє, що під час війни нібито отримано докази створення в Україні "компонентів біологічної зброї за безпосередньої участі Пентагону". У повідомленнях міноборони РФ згадувалися дослідження в Україні збудників таких хвороб як чума, сибірська виразка, дифтерія, дизентерія, сальмонельоз та інші. Президент України Володимир Зеленський у середині березня відкинув ці звинувачення. Зі спростуванням виступив і представник міноборони США.

Радбез ООН розглядав звинувачення Росії в березні

Заяви російських офіційних осіб не підтверджено жодними доказами. Звинувачення, висунуті російською стороною, розглядали на засіданні Ради Безпеки ООН у березні. Заступниця генерального секретаря ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу тоді заявила, що організація "не обізнана про подібні військові програми".

Схожі звинувачення Росія раніше висувала на адресу Грузії, де в Тбілісі США фінансують дослідницький Центр імені Лугара. Щоб розвіяти сумніви, 2018 року влада Грузії запросила міжнародних експертів, зокрема з Росії, але Москва відмовилася направляти своїх представників. За підсумками візиту фахівців зробили висновок, що центр не порушує норм Конвенції про біологічну зброю 1972 року (КБО). Експерти радять Україні вчинити так само, але зазначають, що в умовах війни зробити це буде складно.

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