ПВК "Вагнер" намагалася придбати зброю в Туреччини - WP

Російська ПВК "Вагнер" намагалася придбати зброю для війни проти України у члена НАТО - Туреччини, повідомляє видання The Washington Post із посиланням на таємні документи, що стали предметом витоку інформації.

Російська приватна військова компанія (ПВК) "Вагнер" намагалася придбати зброю для війни проти України в Туреччини, що є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це в суботу, 8 квітня, повідомило американське видання The Washington Post (WP). Журналісти проаналізували дані, що стали доступними внаслідок витоку таємних документів розвідки, частину з яких підготував Пентагон.

Отримати доступ до планів ПВК "Вагнер" вдалося в результаті електронного прослуховування і перехоплення повідомлень, зазначає WP. На початку лютого члени "Групи Вагнера" зустрічалися "зі співрозмовниками в Туреччині з метою закупівлі зброї та обладнання" у турецької сторони для бойових дій у Малі та Україні, йдеться в одному зі звітів. Стверджується, що тимчасовий президент Малі Ассімі Гоїта підтвердив, що його країна "може придбати зброю в Туреччині", діючи в інтересах компанії власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина - російського олігарха, що входить до оточення президента РФ Володимира Путіна.

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Невідомо, чи знав турецький уряд про спроби ПВК "Вагнер" придбати зброю та чим вони завершилися, пише видання. Представник уряду Туреччини відмовився від коментарів. Також посольство Малі у Вашингтоні не відповіло на запит WP.

Раніше США показали докази постачання зброї для ПВК "Вагнера" Північною Кореєю, а Пхеньян назвав це "наклепом".

Пентагон розслідує "злив" документів

За словами одного з представників оборонного відомства США, багато документів, стали доступними широкому загалу, мабуть, було підготовлено взимку для голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерала Марка Міллі та інших високопосадовців. Документи було викладено 28 лютого і 2 березня на чат-платформі Discord, популярній серед геймерів. Матеріали завантажив на сервер користувач під ніком "Wow Mao".

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Зображення низки документів також поширювалися на платформі 4chan і потрапили, щонайменше, в Telegram і Twitter. Принаймні в одному випадку слайд, який спочатку був оприлюднений на Discord, був модифікований таким чином, щоб створити враження, що у війні загинуло менше російських солдатів, ніж припускають у Пентагоні, пише WP.

Раніше видання The New York Times (NYT) повідомило, що Пентагон розслідує "злив" секретних військових документів, які пов'язані з підготовкою українських військових. Одне з джерел NYT констатувало, що, найімовірніше, витік стався не з боку українських чиновників, оскільки в Києва не було доступу до деяких документів, що потрапили в мережу.