Поліція встановила зв'язок "ПВК Редан" з Росією

Поліція заблокувала 18 груп і Telegram-каналів, де провокують молодь на зібрання для фізичного протистояння. В останні два дні правоохоронці затримали понад 700 учасників зібрань по всій Україні.

Національна поліція України виявила та заблокувала 18 новостворених груп і каналів у соціальних мережах, адміністратори яких провокують молодь на масові конфлікти та бійки. Про це ввечері вівторка, 28 лютого, повідомив начальник управління ювенальної превенції Василь Богдан.

Напередодні в різних регіонах України попередили масові сутички підлітків-учасників руху "ПВК Редан".

Зв'язок "ПВК Редан" з Росією

"Першочергова перевірка показала: штучний розвиток такої субкультури - це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію (ІПСО) та використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні", - заявив Богдан.

Правоохоронці встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових зустрічей.

За словами Богдана, про зв'язок цих груп з РФ, зокрема, свідчить той факт, що перше протистояння підлітків сталося 22 лютого в Москві, під час чого загинули двоє учасників. "Саме після цього російські спецслужби почали використовувати таку ситуацію як модель для провокації заворушень в Україні. І допомагають їм в цьому адміністратори профільних груп та каналів, які всіляко намагаються спровокувати конфліктні ситуації", - додав начальник управління ювенальної превенції.

Освітня робота задля унеможливлення ІПСО

Загалом за два дні в різних містах України відбулося близько 30 зібрань молоді, правоохоронцям вдалося запобігти сутичкам. До відділків поліції запросили понад 700 людей, більшість з яких - неповнолітні. З ними та їх батьками проводять профілактичні заходи та роз'яснюють, що за подібне в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність, яка наступає з 14 років.

Крім того, поліцейські спілкуються з адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, "аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО та застерегти дітей від необдуманих вчинків". Також у поліції закликали батьків "бути друзями своїх дітей", проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля.

Що таке "ПВК Редан"

ПВК розшифровується як "приватна військова компанія", і названа так, очевидно, за аналогією з російською ПВК "Вагнера". "Редан" походить з японського аніме-серіалу Hunter x Hunter, де є бандитське угрупування "Геней Рьодан". Прихильники цього руху носять чорний одяг, де часто зображений павук і цифра 4. Вони відомі організацією масових бійок з представниками інших субкультур.

Спершу "редани" з'явилися в Росії та стали відомими після того, як у торгових центрах РФ прокотилася хвиля масових сутичок з футбольними фанами, які принижували їх за зовнішній вигляд.

Цього тижня містами України, зокрема Києвом, Харковом, Івано-Франківськом, прокотилася хвиля масових зібрань української молоді, яка називає себе "реданами". Під час затримань в учасників вилучали ножі, кастети, газові балончики. Водночас конкретно пояснити мету зустрічі активні її учасники не можуть, зазначала начальниця відділу ювенальної превенції в Івано-Франківській області Алла Бойчук.

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