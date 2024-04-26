Путін збирається відвідати Китай у травні

Президент Росії анонсував свою поїздку в КНР наступного місяця, водночас не надав ніяких деталей. Його інавгурація запланована на 7 травня.

Президент Росії Володимир Путін планує відвідати Китай у травні, що стане його першою закордонною поїздкою після виборів у березні. Про це він заявив на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців у Москві у четвер, 26 квітня.

Водночас лідер РФ не уточнив дати візиту та не надав жодних інших подробиць. Інавгурація Путіна запланована на 7 травня.

Минулого місяця він забезпечив собі новий п'ятий термін на посаді в результаті голосування без участі реальної опозиції, чим продовжив своє 24-річне правління.

Читайте також: "Вибори" Путіна в окупації: як голосували і ховалися жителі Запоріжжя і Луганщини

9 квітня заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що США вважатимуть Китай відповідальним, якщо Росія досягне успіхів в Україні. За його словами, США розглядатиме це не просто як "унікальний набір заходів Росії", а як "об'єднаний комплекс дій, що підтримується Китаєм, а також Північною Кореєю".

Кемпбелл зазначив, що початку вторгнення РФ в Україну Пекін був стурбований першими невдачами Росії і працював над відновленням "цілого ряду потужностей" для Москви. Але через понад два роки "Росія майже повністю переоснастилася, і тепер вона є значною загрозою для України та прилеглого регіону", наголосив Кемпбелл.

Раніше видання Bloomberg писало, що Китай постачає Росії потрібну для військової промисловості мікроелектроніку, верстати для виробництва танків і паливо для ракет, а також надає дані геопросторової розвідки для ударів по українських цілях.

У 2023 році товарообіг між Китаєм і Росією досяг рекордних 240 мільярдів доларів. Після виходу з РФ західних компаній і введення санкцій Китай став для РФ основним постачальником товарів, таких як автомобілі. Росія, зі свого боку, збільшила експорт у КНР енергоносіїв.