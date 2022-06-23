 Путін закликає решту країн БРІКС до співпраці з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2022

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Новини

Путін закликає решту країн БРІКС до співпраці з Росією

У Кремлі кажуть про "чесну та взаємовигідну кооперацію" та сподіваються на підтримку "багатьох країн Азії, Африки, Латинської Америки".

Виступ Путіна на саміті БРІКС

Виступ Путіна на саміті БРІКС

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у глобальній економічній кризі та закликав решту з п'ятірки країн БРІКС - Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР - до тіснішої взаємодії. Відповідну заяву російський президент зробив у четвер, 23 червня, у своїй промові на саміті лідерів БРІКС, що відбувався в форматі онлайн.

"Тільки на основі чесної та взаємовигідної кооперації можна шукати виходи з тієї кризової ситуації, що склалася у світовій економіці", - сказав Путін, якого цитує сайт Кремля.

Крім того, російський лідер також вказав на потребу "лідерства країн БРІКС" у створенні "багатополярної системи міждержавних відносин, заснованої на загальновизнаних нормах міжнародного права та ключових принципах Статуту ООН".

Водночас Путін переконаний, що в такому разі країни БРІКС зможуть "розраховувати й на підтримку багатьох країн Азії, Африки, Латинської Америки, які прагнуть проводити незалежну політику".

Попри санкції й заклики Заходу відмовитися від економічної співпраці з Росією або обмежити таку співпрацю, Китай та Індія значно збільшили обсяги закупівлі російських енергоносіїв після початку війни РФ проти України.

Нагадаємо, що Китай, Індія, а також Південно-Африканська Республіка утрималися від голосування за резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну. Бразилія підтримала резолюцію, хоча президент країни Жаір Болсонару заявляв, що Бразилія не стане на жодну сторону.

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