Путін закликає решту країн БРІКС до співпраці з Росією

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Захід у глобальній економічній кризі та закликав решту з п'ятірки країн БРІКС - Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР - до тіснішої взаємодії. Відповідну заяву російський президент зробив у четвер, 23 червня, у своїй промові на саміті лідерів БРІКС, що відбувався в форматі онлайн.

"Тільки на основі чесної та взаємовигідної кооперації можна шукати виходи з тієї кризової ситуації, що склалася у світовій економіці", - сказав Путін, якого цитує сайт Кремля.

Крім того, російський лідер також вказав на потребу "лідерства країн БРІКС" у створенні "багатополярної системи міждержавних відносин, заснованої на загальновизнаних нормах міжнародного права та ключових принципах Статуту ООН".

Водночас Путін переконаний, що в такому разі країни БРІКС зможуть "розраховувати й на підтримку багатьох країн Азії, Африки, Латинської Америки, які прагнуть проводити незалежну політику".

Попри санкції й заклики Заходу відмовитися від економічної співпраці з Росією або обмежити таку співпрацю, Китай та Індія значно збільшили обсяги закупівлі російських енергоносіїв після початку війни РФ проти України.

Нагадаємо, що Китай, Індія, а також Південно-Африканська Республіка утрималися від голосування за резолюцію ООН, яка засуджує вторгнення Росії в Україну. Бразилія підтримала резолюцію, хоча президент країни Жаір Болсонару заявляв, що Бразилія не стане на жодну сторону.

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