Путін уперше прокоментував авіакатастрофу літака Пригожина

Згідно з "первинними даними", в літаку, що розбився в РФ, були "вагнерівці", заявив Володимир Путін. Він не назвав їхні імена, але згадав про ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, говорячи про нього в минулому часі.

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, 24 серпня, що згідно з "первинними даними", в літаку, який напередодні розбився у Тверській області РФ, перебували найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Він не вказав, хто саме знаходився на борту, але говорив про ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в минулому часі, зауваживши, що той "був людиною складної долі".

Президент РФ заявив, що знав Пригожина з початку 1990-х років, і назвав його "талановитим бізнесменом", який "працював" і в Росії, і за кордоном. За словами Путіна, ватажок "вагнерівців", зокрема, "займався нафтою, газом, дорогоцінними металами та камінням" в Африці.

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Ввечері 23 серпня, рівно через два місяці після невдалої спроби військового перевороту "вагнерівців", у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600, що летів з Москви до Санкт-Петербурга.

Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіцація) повідомило, що на борту літака перебували сім пасажирів і троє членів екіпажу. Всі вони загинули. Втім, в агентстві не вказали, чи мали ці люди відношення до ПВК "Вагнер".

Путін став першим російським посадовцем, який, хоч і за "первинними даними", але офіційно заявив про смерть "вагнерівців", про яку російські ЗМІ та наближені до ПВК Telegram-канали писали від учора.

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