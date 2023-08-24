  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

Путін уперше прокоментував авіакатастрофу літака Пригожина

Степан Смишляєв
24 серпня 2023 р.

Згідно з "первинними даними", в літаку, що розбився в РФ, були "вагнерівці", заявив Володимир Путін. Він не назвав їхні імена, але згадав про ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, говорячи про нього в минулому часі.

https://p.dw.com/p/4VY5V
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і президент Росії Володимир Путін
Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і президент Росії Володимир ПутінФото: picture alliance

Президент Росії Володимир Путін заявив у четвер, 24 серпня, що згідно з "первинними даними", в літаку, який напередодні розбився у Тверській області РФ, перебували найманці приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер".

Він не вказав, хто саме знаходився на борту, але говорив про ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в минулому часі, зауваживши, що той "був людиною складної долі".

Президент РФ заявив, що знав Пригожина з початку 1990-х років, і назвав його "талановитим бізнесменом", який "працював" і в Росії, і за кордоном. За словами Путіна, ватажок "вагнерівців", зокрема, "займався нафтою, газом, дорогоцінними металами та камінням" в Африці.

Читайте також: Зеленський: Всі розуміють, хто причетний до смерті Пригожина

Ввечері 23 серпня, рівно через два місяці після невдалої спроби військового перевороту "вагнерівців", у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Пригожина Embraer Legacy 600, що летів з Москви до Санкт-Петербурга.

Федеральне агентство повітряного транспорту РФ (Росавіцація) повідомило, що на борту літака перебували сім пасажирів і троє членів екіпажу. Всі вони загинули. Втім, в агентстві не вказали, чи мали ці люди відношення до ПВК "Вагнер".

Путін став першим російським посадовцем, який, хоч і за "первинними даними", але офіційно заявив про смерть "вагнерівців", про яку російські ЗМІ та наближені до ПВК Telegram-канали писали від учора.

Читайте також: У Білорусі демонтують табір ПВК "Вагнер"

Що роблять "вагнерівці" в Білорусі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і президент Росії Володимир Путін

Путін уперше прокоментував авіакатастрофу літака Пригожина

Політика24 серпня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Сандуляк про те, як писали Акт проголошення незалежності

Сандуляк про те, як писали Акт проголошення незалежності

Історія24 серпня 2023 р.23:58 хв.
Земельна служба у справах міграції Берліна - найбільше відомство у справах іноземців у Німеччині

Cуперечка щодо права на притулок у Німеччині

Cуперечка щодо права на притулок у Німеччині

Політика24 серпня 2023 р.
Останнє фото Пригожина, зроблене в Африці

Євген Пригожин - ким був "кухар Путіна" та шеф ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин - ким був "кухар Путіна" та шеф ПВК "Вагнер"

Політика24 серпня 2023 р.
Фізичне насильство (ілюстративне фото)

Більше сексуального насильства і звернень від переселенців

Більше сексуального насильства і звернень від переселенців

Суспільство24 серпня 2023 р.
Бурова вишка бразильської нафтової компанії Petrobras

Якої вигоди шукає Бразилія від війни Росії проти України

Якої вигоди шукає Бразилія від війни Росії проти України

Економіка24 серпня 2023 р.
Рятувальники на місці падіння літака Євгена Пригожина

Катастрофа літака Євгена Пригожина: що відомо

Катастрофа літака Євгена Пригожина: що відомо

Політика24 серпня 2023 р.
На головну сторінку