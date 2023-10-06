Путін: У тілах з літака Пригожина виявили фрагменти гранат
Російські слідчі органи не виявили зовнішнього впливу на літак, унаслідок катастрофи якого загинули власник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин, а також її командир Дмитро Уткін і ще вісім осіб. Про це в четвер, 5 жовтня, заявив президент РФ Володимир Путін.
За його словами, згідно з результатами експертизи, проведеної Слідчим комітетом РФ, "у тілах загиблих під час авіакатастрофи виявлені фрагменти ручних гранат".
Путін додав, що слідство в справі поки що не завершене.
"На жаль, на наявність алкоголю або наркотичних засобів у крові загиблих експертизу не проводили. Хоча ми знаємо, що після відомих подій у компанії в Петербурзі ФСБ виявила не тільки 10 мільярдів готівкою, а й п'ять кілограмів кокаїну", - сказав Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай". На його думку, цю експертизу необхідно провести.
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Аварія через два місяці після заколоту
Бізнес-джет Embraer-135, що належав Пригожину, розбився дорогою з Москви до Санкт-Петербурга у Тверській області РФ 23 серпня. На борту перебували троє членів екіпажу і семеро пасажирів, зокрема сам Пригожин і співзасновник ПВК "Вагнер" Уткін.
Серед версій причин катастрофи літака ЗМІ називали вибух бомби на борту та влучання в нього зенітної ракети.
Більшість політичних аналітиків схильні вважати, що за загибеллю Пригожина, який організував у РФ військовий заколот рівно за два місяці до катастрофи, стоять російські спецслужби і особисто Путін.
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