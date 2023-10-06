Путін: У тілах з літака Пригожина виявили фрагменти гранат

Слідчий комітет РФ виявив у тілах загиблих унаслідок авіакатастрофи бізнес-джета Євгена Пригожина фрагменти ручних гранат, стверджує Путін. Він вважає, що тіла треба перевірити на наявність алкоголю та наркотиків.

Російські слідчі органи не виявили зовнішнього впливу на літак, унаслідок катастрофи якого загинули власник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин, а також її командир Дмитро Уткін і ще вісім осіб. Про це в четвер, 5 жовтня, заявив президент РФ Володимир Путін.

За його словами, згідно з результатами експертизи, проведеної Слідчим комітетом РФ, "у тілах загиблих під час авіакатастрофи виявлені фрагменти ручних гранат".

Путін додав, що слідство в справі поки що не завершене.

"На жаль, на наявність алкоголю або наркотичних засобів у крові загиблих експертизу не проводили. Хоча ми знаємо, що після відомих подій у компанії в Петербурзі ФСБ виявила не тільки 10 мільярдів готівкою, а й п'ять кілограмів кокаїну", - сказав Путін на засіданні дискусійного клубу "Валдай". На його думку, цю експертизу необхідно провести.

Читайте також: Росія відмовила Бразилії в міжнародному розслідуванні загибелі Пригожина

Аварія через два місяці після заколоту

Бізнес-джет Embraer-135, що належав Пригожину, розбився дорогою з Москви до Санкт-Петербурга у Тверській області РФ 23 серпня. На борту перебували троє членів екіпажу і семеро пасажирів, зокрема сам Пригожин і співзасновник ПВК "Вагнер" Уткін.

Серед версій причин катастрофи літака ЗМІ називали вибух бомби на борту та влучання в нього зенітної ракети.

Більшість політичних аналітиків схильні вважати, що за загибеллю Пригожина, який організував у РФ військовий заколот рівно за два місяці до катастрофи, стоять російські спецслужби і особисто Путін.

Читайте також: Після заяви Зеленського: ГУР чекає підтвердження щодо Пригожина