Путін та Ердоган зустрінуться у Сочі 4 вересня

Зустріч президентів Росії та Туреччини відбудеться 4 вересня, повідомили в Кремлі. Однією з тем буде "зернова угода".

Російський президент Володимир Путін 4 вересня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Сочі, повідомила пресслужба Кремля у п'ятницю, 1 вересня.

Під час зустрічі йтиметься про відновлення Чорноморської зернової ініціативи, відомої як "зернова угода", з якої Москва вийшла в середині липня цього року.

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Напередодні у РФ перебував міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у рамках підготовки візиту Ердогана до Росії. Фідан висловився на користь відновлення "зернової угоди", зазначивши, що вона має "вирішальну роль" для "глобальної продовольчої безпеки та стабільності в Чорному морі".

Натомість очільник російського МЗС Сергій Лавров повторив вимогу Росії щодо зміни її умов. Серед них РФ раніше називала: запуск експортного аміакопроводу Тольятті-Одеса, перепідключення "Россільгоспбанку" до міжнародної системи платежів SWIFT, відновлення поставок запчастин та техніки, транспортна логістика та страхування, а також розблокування "заморожених" активів російських компаній.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Ердоган може приїхати до Путіна 8 вересня.