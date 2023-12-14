Путін провів чотиригодинну пресконференцію: що говорив
Президент Росії Володимир Путін у четвер, 14 грудня, провів так звану "пряму лінію" та пресконференцію. З початку повномасштабної війни Росії проти України обидва заходи проводяться вперше. Попередній раз вони відбулися у 2021 році.
Виступ президента РФ тривав понад чотири години. За цей час він відповів на 67 питань від "журналістів", які були в залі, та від "народу", надісланих по смс.
Путін відповідав на ті питання від "народу", які йому зачитували, а більше транслювали на великому екрані, в тому числі так звані "незручні". Втім, як пишуть російські ЗМІ, усі смс відфільтрували працівники адміністрації президента РФ.
Путін про війну
Зокрема, Путіна запитали, коли настане мир. Він відповів, що це станеться тоді, коли "будуть досягнуті цілі СВО" ("спеціальною воєнною операцією" у Росії називають повномасштабну війну проти України).
Він розповів, що проти України воюють 617 тисяч російських військових і запевняв, що другої хвилі мобілізації в РФ не буде, як колись казав і про першу. За його словами, торік призвали 300 тисяч осіб, а після цього почали залучати до "добровільного укладання контрактів з міністерством оборони РФ". Зараз, за його твердженням, набрали вже 486 тисяч.
Також Путін визнав наявність плацдарму українських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області та заявив, що російській армії нібито вигідно "їх звідти не вичавлювати", оскільки в операції бере участь еліта української армії.
Читайте також: РФ втратила в Україні 315 тисяч військових - розвідка США