Путін провів чотиригодинну пресконференцію: що говорив

Під час першої з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пресконференції Володимир Путін відповів на 67 питань, в тому числі про війну.

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 14 грудня, провів так звану "пряму лінію" та пресконференцію. З початку повномасштабної війни Росії проти України обидва заходи проводяться вперше. Попередній раз вони відбулися у 2021 році.

Виступ президента РФ тривав понад чотири години. За цей час він відповів на 67 питань від "журналістів", які були в залі, та від "народу", надісланих по смс.

Путін відповідав на ті питання від "народу", які йому зачитували, а більше транслювали на великому екрані, в тому числі так звані "незручні". Втім, як пишуть російські ЗМІ, усі смс відфільтрували працівники адміністрації президента РФ.

Смс-питання Путіну транслювали на екрані Фото: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP/Getty Images

Путін про війну

Зокрема, Путіна запитали, коли настане мир. Він відповів, що це станеться тоді, коли "будуть досягнуті цілі СВО" ("спеціальною воєнною операцією" у Росії називають повномасштабну війну проти України).

Він розповів, що проти України воюють 617 тисяч російських військових і запевняв, що другої хвилі мобілізації в РФ не буде, як колись казав і про першу. За його словами, торік призвали 300 тисяч осіб, а після цього почали залучати до "добровільного укладання контрактів з міністерством оборони РФ". Зараз, за його твердженням, набрали вже 486 тисяч.

Також Путін визнав наявність плацдарму українських військ на лівому березі Дніпра в Херсонській області та заявив, що російській армії нібито вигідно "їх звідти не вичавлювати", оскільки в операції бере участь еліта української армії.

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