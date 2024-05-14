Путін призначив Патрушева одним із десяти помічників

Колишній директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) і екссекретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев призначений помічником президента РФ Володимира Путіна. Це випливає з указу Путіна, підписаного у вівторок, 14 травня.

Патрушев "займатиметься питаннями кораблебудування", повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Загалом у новому складі президентської адміністрації зазначено 10 помічників Путіна. Це зокрема колишній міністр культури Володимир Мединський, колишній міністр освіти й науки Андрій Фурсенко, ексгубернатор Ярославської області Дмитро Миронов, колишній губернатор Тульської область Олексій Дюмін і колишній прем'єр Чечні Руслан Едельгерієв.

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Як повідомлялося, 12 травня Микола Патрушев був знятий з поста секретаря Радбезу РФ 12 травня, на його місце Путін призначив ексміністра оборони Сергія Шойгу. Тоді Путін звільнив Миколу Патрушева з цієї посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу". На яку саме посаду мав перейти Патрушев - було невідомо, що породило чимало спекуляцій.

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Адміністрацію президента РФ знову очолив Антон Вайно

Главою Адміністрації президента залишився Антон Вайно, а його заступниками призначені Максим Орєшкін, який раніше обіймав посаду помічника Путіна, а також Володимир Островенко, Дмитро Козак і Магомедсалам Магомедов.

Нагадаємо, колишній уряд Росії пішов у відставку 7 травня після вступу Володимира Путіна на посаду президента Росії на п'ятий термін. У Києві кадрові зміни в Москві розцінили як намір "розширити війну".

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