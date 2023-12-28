Путін обіцяв Сі воювати проти України п'ять років - Nikkei

На зустрічі з Сі Цзіньпіном у березні Володимир Путін казав, що війна РФ проти України триматиме не менше п'яти років, пише Nikkei Asia. Зауваження прозвучало як заклик до Китаю не змінювати свою проросійську позицію.

Під час візиту лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви в березні президент Росії Володимир Путін заявив йому, що воюватиме проти України щонайменше п'ять років, пише в четвер, 28 грудня, японське видання Nikkei Asia з посиланням інформовані джерела.

На думку оглядача Nikkei Кацудзі Наказава, таким чином Путін намагався коротко описати ситуацію в ході бойових дій, яка на той момент була не на користь Росії, і запевнити Сі, що зрештою РФ вийде переможцем. Журналіст вважає, що Путін мав на увазі, що затяжна війна вигідна Росії і зрештою завершиться її перемогою.

З іншого боку, це зауваження прозвучало як заклик до Сі не змінювати свою проросійську позицію, зазначає автор статті. На його думку, незалежно від того, чи переконали китайського лідера слова Путіна, вони дають ключ до розуміння низки подій, що стосуються російсько-китайських відносин, зокрема дипломатичної "миротворчої" місії Китаю в Європі навесні, а також звільнення міністра закордонних справ Цінь Гана кілька місяців потому.

При цьому оглядач звертає увагу на те, що китайська "миротворча місія" йшла у розріз з бажанням Кремля щодо подальшої підтримки, тож вірогідно Сі не повірив словам Путіна. До того ж затягування війни РФ проти України може суттєво вплинути на плани та амбіції китайського лідера, зокрема, в контексті його мети приєднати Тайвань до материкового Китаю.

Nikkei: Не варто вірити Путіну щодо готовності припинити вогонь

Nikkei Asia також нагадує про нещодавню публікацію американського видання The New York Times, в якій йшлося, що принаймні з вересня Путін сигналізує через посередників про готовність до припинення вогню за умови збереження за Росією окупованих територій.

Втім, враховуючи заяву Путіна на березневій зустрічі з Сі, повідомленням про прагнення до припинення вогню не слід вірити, робить висновок оглядач японського видання. На його думку, Путін хоче створити ілюзію того, що рухається до миру, напередодні президентських виборів, вважаючи, що така атмосфера сприятиме йому під час голосування.