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Путін погрожує "кратно" відповісти на удар дронів по Казані

Дмитро Шварц
22 грудня 2024 р.

Президент Росії Володимир Путін пригрозив "кратною" відплатою після суботнього удару безпілотників по місту Казань.

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Президент РФ Володимир Путін
Путін погрожує відповісти на удар по КазаніФото: Mikhail Tereshchenko/ITAR-TASS/IMAGO

Президент Росії Володимир Путін пригрозив відплатою після суботнього удару безпілотників по місту Казань. Як передає у неділю, 22 грудня, агенція dpa, про це він заявив під час відеоконференції.

"Хто б і як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе за це і ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас в країні", - заявив Путін.

Дронова атака по Татарстану

Нагадаємо, що вранці суботи у російському місті Казань, столиці Татарстану, було зафіксовано вісім прильотів безпілотників, зокрема на території промислового підприємства і житлових масивів. Хоча Україна не взяла на себе відповідальність за атаку, вважається, що вона була відповіддю на російський ракетний удар по Києву у п'ятницю.

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