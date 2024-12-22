Путін погрожує "кратно" відповісти на удар дронів по Казані

Президент Росії Володимир Путін пригрозив відплатою після суботнього удару безпілотників по місту Казань. Як передає у неділю, 22 грудня, агенція dpa, про це він заявив під час відеоконференції.

"Хто б і як би не старався у нас щось зруйнувати, він зіткнеться з багатократно більшими руйнуваннями у себе за це і ще пошкодує за те, що намагається зробити у нас в країні", - заявив Путін.

Дронова атака по Татарстану

Нагадаємо, що вранці суботи у російському місті Казань, столиці Татарстану, було зафіксовано вісім прильотів безпілотників, зокрема на території промислового підприємства і житлових масивів. Хоча Україна не взяла на себе відповідальність за атаку, вважається, що вона була відповіддю на російський ракетний удар по Києву у п'ятницю.