Путін підписав закон про заборону ототожнення дій СРСР та нацистів

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 1 липня, підписав закон про заборону публічного прирівнювання цілей і дій радянського уряду, військового командування та військовослужбовців до цілей і дій керівництва і військових нацистської Німеччини і європейських країн "осі", а також про заборону заперечення вирішальної ролі СРСР у звільненні Європи від нацизму.

Закон забороняє публічне ототожнення цілей, рішень і дій радянського керівництва, військового командування та військовослужбовців з цілями, рішеннями і діями представників нацистської Німеччини і європейських країн "осі", встановленими Міжнародним (Нюрнберзьким) трибуналом і іншими судами в період Другої світової війни. Також забороняється публічне "заперечення вирішальної ролі радянського народу у розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи".

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Ухвалені норми стосуються публічних виступів, "творів, які публічно демонструються", ЗМІ та інтернету. За словами очільниці комітету Держдуми РФ з культури Олени Ямпольської, за порушення буде передбачена адміністративна відповідальність, аналогічна покаранню за публічну демонстрацію нацистської символіки, відповідний законопроєкт депутатка направила в уряд РФ для отримання відгуку. На даний момент це правопорушення карається штрафом в розмірі від однієї до двох тисяч російських рублів для громадян, від однієї до 4 тисяч рублів рублів для посадовців і від 10 до 50 тисяч рублів для юридичних осіб з конфіскацією предмета правопорушення. Фізичні особи також можуть бути піддані адміністративному арешту на строк до 15 діб.

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У відповідь на запитання журналістів, чи не спричинить ухвалення цього законопроєкту до надмірних заборон, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков закликав дочекатися прикладів правозастосовчої практики нових норм, перш ніж "на порожньому місці висловлювати стурбованість". Також Пєсков заявив, що в Росії не мають наміру заперечувати російсько-німецькі відносини в період 1939-1941 років і підписані в цей період документи.

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Раніше історики критикували цю ініціативу російської влади та закидали їй намагання встановити "монополію на істину". Нагадаємо, що Путін дуже негативно відреагував у 2019 році на резолюцію Європарламенту, в якій на СРСР покладали співвідповідальність за початок Другої світової війни.