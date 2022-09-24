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Путін виступає зі зверненням по російському ТБ
Путін виступає зі зверненням по російському ТБФото: AdrienFillon/ZUMA Wire/IMAGO
ПолітикаУкраїна

NYT: Путін особисто заборонив військам відступити з Херсона

Аліна Коломієць
48 хв. тому

Оскільки втрати РФ в Україні зростають, Путін все більше втягується у воєнну стратегію й особисто заборонив відступати з Херсона. Ця відмова призвела до зниження морального духу серед військ РФ, пише NYT.

https://www.dw.com/uk/putin-osobisto-vidhiliv-prohanna-komandiriv-rf-vidstupiti-z-hersona-nyt/a-63228078

Президент Росії Володимир Путін останніми тижнями більш безпосередньо втягнувся в стратегічне планування війни в Україні. Зокрема, він особисто відхилив прохання своїх польових командирів дозволити військам відступити з Херсону. Про це йдеться у статті видання The New York Times з посиланням на американські офіційні особи, ознайомлені з розвідувальною інформацією.

"Відхід із Херсона дозволив би російським військовим організовано відступити через Дніпро, зберігши техніку та врятувавши життя солдатів. Але такий відступ був би ще одним принизливим публічним визнанням невдач Путіна у війні та приніс би Україні другу велику перемогу за один місяць", - зазначає видання.

За даними американських чиновників, які яких посилається NYT, президент РФ повідомив командуванню військ РФ, що саме він має ухвалювати стратегічні рішення на полі бою.

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Відмова Путіна призвела до зниження морального духу солдатів

Джерела NYT також повідомили, що відмова Путіна відступити з Херсона призвела до зниження морального духу серед російських військ, яких було здебільшого відрізано від своїх ліній постачання, і які, схоже, вважають, що можуть залишитися в безвиході проти українських сил.

На думку співрозмовників видання, розбіжності Путіна зі своїм вищим командуванням щодо бойових ліній у Херсоні ілюструють, наскільки критичною є війна на півдні України для обох воюючих сторін. Попри останні успіхи України на північному сході, територія навколо Херсона є "критичним театром війни", що має глибокі стратегічні наслідки для Києва та Москви, пише NYT.

При цьому розбіжності щодо Херсона - це лише останні розбіжності між президентом РФ і його командуванням. За словами американських чиновників, старші російські офіцери неодноразово ставили під сумнів перші плани війни, особливо початковий етап, який передбачав швидкий удар по Києву. Російські офіцери вважали, що для цього недостатньо військ і зброї.

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