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Путін не заперечує наявності військ КНДР в Росії

Валерій Сааков
24 жовтня 2024 р.

Росія і КНДР уклали договір про стратегічне партнерство, один з пунктів якого передбачає надання військової допомоги, наголосив Путін, відповідаючи на запитання про наявність в Україні військових з КНДР.

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Президент РФ Володимир Путін
Путін прокоментував присутність військ Північної Кореї в РФФото: Alexander Zemlianichenko/AFP

Президент Росії Володимир Путін не став заперечувати наявність північнокорейських військових на території РФ. У зробленому в четвер, 24 жовтня, коментарі на запитання журналіста NBC News під час пресконференції на полях саміту БРІКС у Казані Путін вказав на проведену раніше цього дня ратифікацію Держдумою договору про стратегічне партнерство між РФ і КНДР.

"Там є стаття № 4 (що передбачає надання військової допомоги одній із сторін у разі її залучення в конфлікт. - Ред.), і ми анітрохи ніколи не сумнівалися, що північнокорейське керівництво ставиться до наших домовленостей серйозно. Але що і як ми робитимемо - це вже наша справа, в рамках цієї статті", - відповів Путін, слова якого наводить пресслужба Кремля.

На тезу журналіста щодо того, що наявність північнокорейських військових на території РФ доводять супутникові знімки, Путін зазначив: "Знімки - річ серйозна".

Раніше про наявність доказів перебування північнокорейських військових у РФ казали в НАТО й США.

ГУР: Військові КНДР прибули на Курщину

Тим часом Головне управління розвідки міноборони України (ГУР МО) повідомило, що нині на території РФ перебувають близько 12 тисяч північнокорейський військових, зокрема 500 офіцерів, троє з яких - генерали. Крім того, у ГУР кажуть, що 23 жовтня перші загони вояків з КНДР прибули до Курщини.

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР російське військово-політичне керівництво призначило заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова. 

"Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила", - інформують у ГУР. "У кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом", - йдеться у повідомленні.

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