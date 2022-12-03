Путін може просто "вигравати час" на переговорах - Лондон

283-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 3 грудня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 грудня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 3 грудня (час київський).

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G7 і Австралія підтримали граничну ціну на нафту з РФ у 60 доларів

Країни Великої сімки та Австралія підтримали "стелю цін" на російську нафту, що транспортується морським шляхом, у 60 доларів за барель, узгоджену Європейським Союзом. Про це йдеться у їхній спільній заяві.

Місце видобутку нафти в Росії Фото: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

За допомогою обмежень країни хочуть, зокрема, "не дати Росії отримати прибуток від її агресивної війни проти України". "Ми зобов'язуємося уважно стежити за ефективністю та впливом обмеження ціни. Ми будемо готові переглянути та скоригувати максимальну ціну відповідно до потреб", - сказано в їхній заяві.

Раніше президент України Володимир Зеленський називав виправданою граничну ціну на російську нафту в 30 доларів за барель. "Звучать слова про рівень нібито в 60 чи 70 доларів. Безперечно, такі слова - це піддавки", - казав він. На нижчому рівні до останнього наполягала й Польща, однак зрештою погодилась на 60 доларів, висловивши сподівання, що Брюссель натомість візьме до уваги її пропозиції щодо жорсткіших заходів проти РФ у наступному раунді санкцій.

++11:40++

Путін може використати переговори для підготовки до нового нападу - Лондон

Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі вважає, що президент РФ Володимир Путін може використати мирні переговори для посилення російської армії. Клеверлі попереджує, що Путін "не діє добросовісно", тому закликає Захід добре подумати, перш ніж вступати в переговори з ним. Як зауважив міністр в інтерв'ю виданню The Telegraph, мирні переговори можуть бути використані президентом РФ для посилення свої армії перед новим нападом.

Таку ж оцінку в своєму сьогоднішньому звіті опублікували аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

++11:22++

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) знімає до 5 грудня заборону на перетин річки Дніпро на ділянці Річкового вокзалу в світлий час доби. Як пояснив голова ОВА Ярослав Янушевич у Telegram, це робиться для того, щоби люди, які знаходяться на дачах на окупованому РФ лівому березі Дніпра, могли евакуюватися до деокупованого Херсона.

Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території. Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України.

++11:03++

На Київщині затримали "викрадачів Бенксі", графіті вціліло

У Гостомелі на Київщині 2 грудня затримали вісьмох осіб, які зрізали графіті відомого англійського вуличного художника Бенксі зі стіни зруйнованого російськими окупантами будинку.

На цьому місці було графіті Бенксі Фото: National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS

Затриманим жителям Києва і Черкас від 27 до 60 років. Слідчі розпочали досудове розслідування, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Саме графіті не пошкоджене. Воно знаходитиметься у правоохоронців, поки тривають слідчі дії, розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

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++10:48++

За підрахунками видання "Медуза", з 16 учасниць зустрічі президента РФ Володимир Путіна з "матерями військовослужбовців", які воюють в Україні, наприкінці листопада, мобілізовані сини були лише у трьох, інші представлялися матерями "добровольців" чи кадрових військових.

Журналісти також з'ясували, що серед запрошених до Путіна було багато не випадкових людей: 11 з 16 учасниць зустрічі працюють або в бюджетних організаціях, або у провладних громадських рухах.

Джерела видання розповіли, що зустріч готували через претензій до ходу мобілізації в РФ з боку мобілізованих та їхніх родичів, але "до президента люди з вулиці прийти не можуть: хтозна, що вони запитають, чого вимагатимуть, інциденти можуть бути неприємними, а в людей не з вулиці зазвичай діти не мобілізовані".

"Медуза" намагалася зв'язатися з учасницями зустрічі, але жодна з них не відповіла на дзвінки та повідомлення.

++10:20++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) направить перші місії на Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції наступного тижня, повідомив генеральний директор агентства Рафаель Гроссі.

++09:56++

США прирівняли ПВК "Вагнер" до радикальних ісламістів

США оголосили російську приватну військову компанію (ПВК) "Вагнер" організацією, що викликає особливе занепокоєння з точки зору порушення релігійних свобод. До цього списку разом із "вагнерівцями" потрапила низка радикальних ісламістських організацій, частина з яких визнана в США терористичними. Російська ПВК потрапила до нього через дії в Центральноафриканській республіці.

Найманці з ПВК "Вагнер" в Африці Фото: French Army/AP/picture alliance

Також Державний департамент США оприлюднив перелік країн, які викликають особливе занепокоєння через серйозні порушення права на свободу віросповідання або толерантне ставлення до таких порушень. До нього, серед інших, увійшла Росія.

Статус країн та організацій, що викликають особливе занепокоєння, наданий зазначеним країнам та організаціям згідно з законом США про міжнародну свободу віросповідання від 1998 року. Цей закон передбачає можливість запровадження президентом США низки обмежувальних заходів до порушників.

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++09:37++

Росія не зацікавлена в предметних переговорах з Україною щодо припинення війни, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). На їхню думку, РФ просто намагається скористатися прагненням Заходу до переговорів, щоби їй пішли на випереджаючі поступки, намагаючись заманити на них.

Заяви президента РФ Володимира Путіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова та речника Кремля Дмитра Пєскова свідчать про те, якими можуть бути ці поступки. На переконання експертів, ідеться про скорочення західної фінансової та військової допомоги Україні, визнання анексії Росією українських територій та обмеження військових дій Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Європі.

В ISW вважають, що вигоду від тимчасової угоди матиме тільки Росія, бо та створить паузу в бойових діях і дозволить РФ зміцнити свої збройні сили для майбутніх військових операцій задля досягнення максималістських цілей в Україні.

++09:09++

У Латвії розслідують, чи допомагав канал "Дождь" солдатам РФ

Служба державної безпеки Латвії розпочала розслідування щодо телеканалу "Дождь" за підозрою в "наданні допомоги військовослужбовцям російських окупаційних військ". "Дождь" - спершу російський канал, який у липні перереєстрували в Латвії.

Логотип телеканалу "Дождь" Фото: picture-alliance/D. Golubovich

Приводом стали слова ведучого програми новин Олексія Коростельова про те, що багатьом російським військовим "змогли допомогти, наприклад, з оснащенням і просто елементарними зручностями на фронті". У Службі держбезпеки Латвії наголосили, що на тлі злочинів російських окупантів в Україні будь-яка форма підтримки агресора є неприпустимою, а прямий або опосередкований збір чи передача їм коштів і майна переслідуються Кримінальним кодексом країни.

Також у спецслужбі нагадали, що давно попереджали владу "про ризики перенесення діяльності так званих незалежних російських ЗМІ до Латвії". "Оскільки ці медіакомпанії та журналісти тривалий час працювали в країні-агресорі, не можна виключати зв'язків між окремими ЗМІ або їхніми представниками, які розпочали роботу в Латвії, та російськими спецслужбами", - йдеться в повідомленні.

++08:46++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах:

Вночі армія РФ дев'ять разів ударила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" ы важкої артилерії. У Нікополі понiвеченi два десятки приватних будинків, електромережі та газогони. У Червоногригорівській та Марганецькій - кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід. Люди не постраждали, повідомив Валентин Резніченко.

Внаслідок вибуху двох ракет вночі в одному з населених пунктів Запорізького району були зруйновані дахи та вибиті шибки поблизу розташованих будівель. Люди цілі, повідомив Олександр Старух.

У Куп'янську на Харківщині внаслідок нічного ракетного удару є пошкоджені будівлі, але люди не постраждали. У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік . Його госпіталізували, стан - середній, повідомив Олег Синєгубов.

. Його госпіталізували, стан - середній, повідомив Олег Синєгубов. Одна цивільна людина загинула в Соледарі внаслідок обстрілів російською армією Донеччини 2 грудня. Ще чотири людини дістали поранення, повідомив Павло Кириленко.

++08:18++

Києво-Печерську Лавру не передавали ПЦУ - Ткаченко

Реєстрація в Єдиному державному реєстрі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври як чоловічого монастиря у складі Православної церкви України не означає, що Лавру передали ПЦУ, пояснив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. "Наразі не йдеться про передачу Києво-Печерської лаври. Йдеться про реєстрацію юридичної особи в тому самому монастирі, церкві, яка й досі перебуває у користуванні ПЦУ. Вона знаходиться на території Верхньої Лаври. Змінюється просто назва і уточнюється адреса", - пояснив він.

Києво-Печерська лавра Фото: picture alliance/NurPhoto

Міністр додав, що весь комплекс Лаври належить державі, але Нижню Лавру раніше передали у безстрокове користування Українській православній церкві Московського патріархату (УПЦ МП), а на території Верхньої розташований Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. За його словами, процес реєстрації юридичної особи ПЦУ на території Лаври тривав певний час і те, що він завершився лише зараз - співпадіння, яке "не має жодного відношення" до останніх подій довкола Лаври та УПЦ (МП).

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++07:44++

Російські війська завдали п'яти ракетних і 27 авіаційних ударів, а також здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі та позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення 2 грудня. Про це повідомляється в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

ЗСУ вчора збили російський вертоліт та шість безпілотників типу "Орлан-10". Українська авіація завдала трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів РФ і ще 17 - по районах зосередження сил і техніки. Ракетники та артилеристи вразили два склади боєприпасів окупантів і 11 районів сил і техніки.

"Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України", - попереджають в генштабі.

++07:33++

З початку війни Україна повернула в рамках обмінів полоненими 1331 людину, повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумком 2 грудня. Цього дня він зустрівся зі звільненими з полону військовими та вручив їм державні нагороди.

Зеленський також повідомив, що протягом тижня Україна працювала на різних рівнях у європейських столицях, щоби здобути підтримку для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ. "Лондон, Париж, Берлін, Варшава та інші столиці. Всюди зміцнюємо нашу позицію, акумулюємо підтримку партнерів. Упевнений, що трибунал буде, справедливість буде", - сказав він.

Крім того, Зеленський розповів, що 2 грудня в порт Одеси зайшло третє судно в межах ініціативи Grain from Ukraine ("Зерно з України"), яке відправить 25 тисяч тонн пшениці в Сомалі. Друге судно завершує завантаження в порту Чорноморськ, звідки відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ефіопії. Також у Ефіопію прямує перше судно за цією програмою. До літа Україна розраховує відправити 60 суден. Тим часом за "зерновою угодою" вдалося поставити майже 13 мільйонів тонн української аграрної продукції.

++07:21++

Канада розширила санкції щодо постачання Іраном дронів Росії

Канада розширила санкції щодо Ірану за порушення прав людини та дії, які загрожують міжнародному миру й безпеці. Як повідомили в міністерстві закордонних справ країни, до списку додали чотирьох осіб і п'ять організацій.

Серед них - Safiran Airport Services - іранська комерційна вантажна авіакомпанія, що "координувала польоти російських військових літаків, якими іранський режим переправляв смертоносні безпілотники".

Також у списку Baharestan Kish Company - дочірня компанія Кооперативного фонду Корпусу вартових ісламської революції, що надає дослідницькі послуги в технологічному секторі, включаючи розробку дронів.

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