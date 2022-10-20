Путін ліквідував Ростуризм

239-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події четверга, 20 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 жовтня.

На цій сторінці DW розповідає про події четверга, 20 жовтня (час київський).

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч з представниками провідних єврейських організацій, на якій закликав їх сприяти наданню Україні Ізраїлем сучасних систем протиповітряної оборони.

Він розповів, що 7-8 жовтня Росія завдала 190 ударів ракетами та дронами по території України, а 10 жовтня випустила 84 ракети та 24 ударні безпілотники.

На його переконання, єврейські громадські організації мають змогу вплинути на ситуацію та схилити ізраїльський уряд до надання Україні необхідних систем.

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У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців

У Німеччині майже повністю вигоріла будівля притулку для українських біженців у федеральній землі Мекленбург-Передня Померанія.

Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Вогонь приборкували майже 120 пожежників і близько 20 пожежних машин.

Ніхто не постраждав. Біженців, які проживали в гуртожитку, розмістили в іншій установі.

19 жовтня, напередодні пожежі, правоохоронці приїздили до притулку через графіті зі свастикою, яке хтось наніс на табличку з назвою готелю.

Поліція розглядає підпал як основну версію.

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Служба безпеки України затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської теплоектростанції в Івано-Франківській області. "Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об'єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це задля збільшення кількості підписників. Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через сім хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів", - ідеться у повідомленні.

При цьому в СБУ зазначають, що затриманий не є коригувальником вогню. "Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані РФ для коригування точності ударів", - сказано у повідомленні.

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Російська армія обстріляла ракетами С-300 Миколаїв. Жертв і руйнувань немає. "Тільки газони псують", - написав голова обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram.

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Внаслідок вранішнього ракетного удару РФ по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха Запорізької області постраждалих немає, але є зруйнована цивільна інфраструктура та житлові будинки, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

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Майбутня прем'єрка Італії критикує заяви Берлусконі про Україну

Джорджа Мелоні, яка, як очікується, буде незабаром призначена прем'єр-міністеркою, прокоментувала скандал із аудіозаписом, у якому колишній прем'єр Сільвіо Берлусконі вкотре висловив симпатію до президента РФ Володимира Путіна та звинуватив президента України Володимира Зеленського у провокуванні розв'язання війни.

Мелоні та Берлусконі Фото: Gregorio Borgia/AP Photo/picture alliance

Партія Берлусконі "Вперед, Італіє" (Forza Italia) претендує в новому італійському уряді, серед інших, на міністерство закордонних справ. Після оприлюднення двох аудіозаписів Мелоні заявила, що будь-яка партія, яка не погоджується з її зовнішньополітичною позицією - проєвропейською та пронатівською - не повинна приєднуватися до уряду. "Італія з нами в уряді ніколи не буде слабкою ланкою на Заході. Я була, є і завжди буду чіткою: я маю намір очолити уряд з однозначною зовнішньополітичною лінією. Італія, високо піднявши голову, є частиною Європи та Атлантичного альянсу", - сказала вона.

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Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув з неанонсованим візитом до України. "Мета - отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчі роботи до відновлення країни на місці", - написав він у Twitter.

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По всій території України оголошена повітряна тривога.

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Путін ліквідував Ростуризм

Президент Росії Володимир Путін ліквідував Федеральне агентство з туризму. Згідно з його сьогоднішнім указом, низка функцій Ростуризму після розформування передається міністерству економічного розвитку.

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Вночі російська армія атакувала Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе іранського виробництва Shahed-136. Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Внаслідок ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували. Жертв і постраждалих немає. 11 безпілотників були знищені.

Як повідомляє голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, також уночі війська РФ завдавали ударів з міномету в напрямку Очаківського порту.

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Після засідання Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй, де США, Великобританія і Франція порушили питання надання Іраном дронів Росії для застосування на війні в Україні, в Державному департаменті заявили, що без вагань застосують санкції щодо всіх, хто залучений до цих поставок.

"Ми маємо численні докази того, що ці безпілотники використовуються для нанесення ударів по українському цивільному населенню та критично важливій цивільній інфраструктурі. Оскільки Іран продовжує брехати та заперечувати надання зброї Росії для використання в Україні, ми віддані роботі з союзниками і партнерами з метою запобігання передачі небезпечної зброї РФ. Ми без вагань застосуємо наші санкції та інші відповідні інструменти проти всіх, хто причетний до цих передач", - ідеться у пресрелізі відомства.

У Держдепі США також додали, що продовжать нарощувати безпекову допомогу Україні, включно з засобами протиповітряної оборони, щоби країна могла захиститися від ударних дронів.

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Президент Німеччини Штайнмаєр скасував поїздку в Україну

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) з міркувань безпеки скасував поїздку в Україну, заплановану на сьогодні.

Штайнмаєр і Зеленський у Києві в червні 2021 року Фото: Ukrainian Presidency/Handout/AApicture alliance

Він мав зустрітися в Києві з президентом України Володимиром Зеленським. Натомість лідери проведуть сьогодні телефонну розмову, зазначила речниця Штайнмаєра.

Німецьке видання Bild отримало коментар української сторони щодо скасування візиту. Представник українського уряду сказав виданню: "Поки федеральний президент скасовує свій візит, є багато міжнародних дипломатів і гостей, які хочуть показати свою присутність у столиці прямо зараз". Зокрема, за його словами, сьогодні очікується ще один візит до України глави іншої держави.

++08.48++

Європейський Союз надішле Україні системи для створення тимчасових зимових прихистків у Харкові, Рівному та Бучі на 62,3 мільйона євро. Також Європейська комісія оголосила вчора про виділення Україні ще 150 мільйонів євро гуманітарної допомоги для забезпечення доступу найбільш вразливих верств населення до освіти, продовольства, води та захисту від зимових холодів. Від початку війни в Україні Євросоюз виділив країні понад пів мільярда євро гуманітарної допомоги.

Про передачу Україні електрогенераторів оголосила також Іспанія. Як повідомляється на сайті міністерства оборони країни, Києву передадуть чотири генератори потужністю 400 кіловат і один потужністю 150 кіловат.

Тим часом міністерка оборони Чехії Яна Чернохова подала вчора на затвердження уряду перелік військової техніки, яку країна може надати Україні. "Два тижні тому на майже 400, а сьогодні - на 22 мільйони крон", - написала вона в Twitter. У перерахунку в євро це 16,3 мільйона та майже 900 тисяч відповідно.

++08.30++

Сьогодні з метою економії електроенергії в Києві на 21 з 38 тролейбусних маршрутів вийдуть автобуси, повідомив мер міста Віталій Кличко. За даними компанії "ДТЕК Київські регіональні електромережі", з о пів на дванадцяту ночі до п'ятої ранку в столиці відключали електроенергію: для кожного клієнта не більше, ніж на чотири години. Відключення може повторитись для абонентів протягом доби через чотири години.

Напередодні в "Укренерго" попередили про можливі обмеження споживання електроенергії по всій Україні в четвер із сьомої ранку до 22 години вечора через пошкодження цивільної енергетичної інфраструктури російськими ракетними атаками. "Де саме, в який час - дивіться, будь ласка, на сайтах ваших операторів розподільчих мереж (обленерго). Відключення будуть почергові - тривалість черги також визначає обленерго, але не більше чотирьох годин", - казали там.

++08.24++

Вранці російська армія завдала ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи в селищі Комишуваха Запорізької області, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

++08.12++

Вночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області війська РФ завдали удару по промисловому підприємству та одному з об'єктив енергетичної інфраструктури. "Є серйозні руйнування. Без втрат", - повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

++08.02++

У Норвегії заарештували сина друга Путіна

У Норвегії за незаконний запуск безпілотника над Шпіцбергеном заарештували Андрія Якуніна - сина колишнього глави Російських залізниць та одного з довірених осіб президента РФ Володимира Путіна.

ілюстративне фото Фото: Frank Sorge/imago images

Як повідомила норвезька поліція 19 жовтня, Якунін перебуває у слідчому ізоляторі, його дрони та інші електронні пристрої конфіскували. Крім російського, Якунін має також громадянство Великобританії.

За останні дні це вже сьомий арешт російських громадян за незаконний запуск дронів і фотографування в Норвегії. Останнім часом у країні неодноразово фіксували польоти дронів у районі аеропортів і об'єктів енергетичної інфраструктури, в тому числі платформ для видобутку газу.

++07.45++

Існує висока ймовірність обстрілів російськими військами мирного населення окупованої Херсонської області, оскільки мешканці Нової Каховки отримали повідомлення з закликом евакуюватись нібито через підготовку обстрілів з боку підрозділів Збройних сил України (ЗСУ). Про це йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ.

Там зазначають, що на Південнобузькому напрямку армія РФ продовжує облаштовувати оборонні позиції, а для стримування контрнаступу українських військ обстрілює населені пункти вздовж усієї лінії зіткнення. За добу ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка - Донецької.

Протягом доби армія РФ завдала 11 ракетних і 28 авіаційних ударів, здійснила понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Під ударами опинились понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Бурштин в Івано-Франківській області, Ладижин - у Вінницькій, Зеленодольськ - у Дніпропетровській, Сіверськ, Слов'янськ і Терни - у Донецькій, Значкове - у Запорізькій та Давидів Брід - у Херсонській. В генштабі наголошують, що більше половини дронів іранського виробництва Shahed-136, які використали для ударів, були запущені з території Білорусі. Всього за добу ЗСУ знищили 16 російських безпілотників, із них 14 "Шахедів", і збили шість крилатих ракет.

++07.20++

Зеленський про "воєнний стан" на окупованих РФ територіях: істерика чекістів

Росія пів року цуралася навіть слова "війна", карала за нього своїх же людей кримінальними справами, а тепер сама ж оголошує воєнний стан на окупованій території, сказав президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні за підсумком доби. "Окупанти самі принесли війну на нашу землю під свою постійну брехливу тріскотню про нібито переговори, а тепер підписують якісь укази, що закріплюють війну. Ну, що можу сказати, - просто істерика у "товаріщєй чєкістов". Істерика, яка буде тим більшою, що ближчою буде поразка Росії", - додав він.

Зеленський також звернувся до українців, які залишилися на окупованих територіях: "Найближчим часом окупанти намагатимуться забрати чоловіків у свою армію. Всюди так само, як у Донецьку й Луганську. Будь ласка, уникайте цього так, як можете. Намагайтеся виїхати з окупованої території. Якщо ж ви не можете цього зробити й опинитеся в російських військових структурах, за першої ж нагоди намагайтеся скласти зброю та прийти на українські позиції. І головне - бережіть своє життя. І обов'язково допомагайте іншим нашим людям, які поруч із вами. Наше спільне завдання - вистояти. Вистояти проти цих неадекватів".