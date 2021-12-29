 Путін і Лукашенко домовились про військові навчання у Білорусі з 2022 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2021

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Новини

Путін і Лукашенко домовились про військові навчання у Білорусі з 2022 року

Під час переговорів Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися провести спільні військові навчання на території Білорусі на початку 2022 року. За словами Путіна, вони відбудуться в лютому або березні.

Лукашенко та Путін під час переговорів у Санкт-Петербурзі 29 грудня 2021 року

Лукашенко та Путін під час переговорів у Санкт-Петербурзі в середу, 29 грудня

Президент Росії Володимир Путін та правитель Білорусі Олександр Лукашенко на переговорах у Санкт-Петербурзі в середу, 29 грудня, домовилися провести спільні військові навчання на білоруській території на початку 2022 року, повідомляють їхні пресслужби.

"Знаю, ви та ваші військові розглядаєте мої пропозиції щодо навчань на території Білорусі. Хотілось би, щоб ці рішення були прийняті вами. Це на користь білорусько-російським відносинам буде", - сказав Лукашенко. Своєю чергою Путін заявив, що навчання проведуть на початку року. "Там військові узгодять. У березні-лютому. Не знаю, коли вони вирішать", - зазначив він.

Лукашенко попросив Путіна не зупиняти співпрацю в оборонній сфері та у військово-промисловому комплексі. "Я звернувся до вас, щоб ми не зупиняли наші спільні навчання. Щоб ми продовжили створення центрів навчання наших хлопців, насамперед новим зразкам військової техніки, яку ми в Росії закуповуємо" , - сказав він.

Кооперація в авіабудуванні

Також сторони домовилися про співпрацю в авіабудуванні. "У нас є цивільні і військові авіазаводи. Ми дуже багато можемо робити з кооперації. Тим більше, вони потрібні для російського авіабудування", - сказав Лукашенко. Своєю чергою Путін зазначив, що дасть уряду відповідні доручення.

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Союзна держава

За інформацією офіційного сайту Кремля, Путін привітав ухвалення 28 програм розвитку Союзної держави. За його словами, ці програми є суттєвими для інтеграційних процесів обох держав. "Це насамперед фінанси, податкове, митне законодавство, фіскальне", - зазначив президент РФ. Лукашенко ж заявив, що Білорусь "чудово розібралася у всіх хитросплетіннях світової політики завдяки Росії" і відбувся "дуже великий крен у бік єднання".

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Нагадаємо, Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про підготовку до вторгнення РФ в Україну взимку 2022 року. Як зазначав міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. 

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