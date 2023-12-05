Путін і Барбі - у шорт-листі Time на звання "людини року"

На "людину 2023 року" є дев'ять претендентів, серед них - Путін, Сі Цзіньпін, Тейлор Свіфт і лялька Барбі. Минулого року журнал Time дав це звання Зеленському.

У короткий список претендентів на звання найвпливовішої людини 2023 року за версією американського журналу Time увійшли дев'ять кандидатур.

У шорт-листі , оприлюдненому 4 грудня, опинилися головна героїня найкасовішого фільму року - лялька Барбі, та президент Росії Володимир Путін.

В анотації до кандидатури Барбі наголошується, що перше ігрове кіно про цю ляльку стало довгоочікуваним фільмом року, який викликав бум рожевого кольору в одязі, аксесуарах та інших товарах по всьому світу, продемонструвавши, що "можливість театрального успіху зберігається навіть у світі потокового мовлення" .

У поясненні до кандидатури Путіна, який вже другий рік продовжує війну проти України, зазначається, що цього року під час заколоту приватної військової компанії "Вагнер" він зіткнувся з короткочасною загрозою своїй владі, але зрештою лише посилив свій вплив. У 2007 році Time вже обирав Путіна "людиною року".

У шорт-лист на звання "людини року" включені також американська співачка Тейлор Свіфт, король Великобританії Карл III, лідер Китаю Сі Цзіньпін, генеральний директор компанії OpenAI Сем Альтман, учасники страйку сценаристів та акторів Голлівуду, голова Федеральної резервної системи США Джером Павелл і прокурори, які виступають на судових процесах проти колишнього президента США Дональда Трампа.

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Кислиця: Time визнавав Гітлера "людиною року"

Внесення Путіна до списку прокоментував постійний представник України при Організаації Об'єднаних Націй Сергія Кислиця. Він нагадав, що Time назвав Адольфа Гітлера "людиною 1938 року", пояснивши свій вибір тим, що той став "найзагрозливішою силою, з якою сьогодні стикається демократичний, волелюбний світ".

"Відтоді Time відзначав і інших суперечливих постатей, таких як Йосип Сталін, Усама бен Ладен, аятола Хомейні та Володимир Путін. Журнал стверджує, що обирає людей року, аналізуючи, наскільки широко про них розповідали ЗМІ протягом року. За цією логікою, що більше висвітлення, то більше визнання", - написав Кислиця в соціальній мережі X.

Дипломат закликав замислитися над тим, чи є таке "визнання" морально прийнятним, і яким цілям воно сприяє. При цьому він нагадав, що після визнання Гітлера "людиною року" в 1938 році відбулося вторгнення в Польщу, а після аналогічного визнанням Путіна у 2007-му РФ вторглася в Грузію у 2008 році.

"Людина 2022 року" - Зеленський

Торік Time назвав "людиною року" Володимира Зеленського та "дух України". Зеленського нагородили за доказ того факту, що "сміливість може бути настільки ж заразливою, як і страх".

"Людину 2023 року" американський журнал оголосить 6 грудня.

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