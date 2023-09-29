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Путін доручив "вагнерівцю" формувати підрозділи найманців

Олександр Куницький
29 вересня 2023 р.

"Добровольчі підрозділи" для війни проти України буде формувати колишній командир ПВК "Вагнер" Андрій Трошев. Відповідне доручення йому дав Володимир Путін.

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Андрій Трошев (праворуч) та Юнус-Бек Євкуров на зустрічі з Путіним 28 вересня
Андрій Трошев (праворуч) та Юнус-Бек Євкуров на зустрічі з Путіним 28 вересняФото: Mikhail Metzel/Sputnik /AP/picture alliance

Президент РФ Володимир Путін увечері четверга, 28 вересня, провів зустріч із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та колишнім командиром ПВК "Вагнер" Андрієм Трошевим, повідомляється на сайті Кремля.

Під час зустрічі Путін порушив тему "формування добровольчих підрозділів" для участі у війні проти України, доручивши Трошеву цим зайнятися. "Ви самі більше року воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла якнайкраще і найуспішнішим чином", - заявив Путін. При цьому він пообіцяв надавати соціальні гарантії "незалежно від статусу людини, яка виконує або виконувала бойові завдання".

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Зустріч відбулася в Кремлі і була показана державним телебаченням, пише агентство Reuters. Вона ймовірно, вказує на те, що залишки "Вагнера" тепер будуть контролювати Трошев і Євкуров, вказує видання. Останній відвідував кілька країн, де перебувають "вагнерівці".

Трошев відмовився від участі в заколоті Пригожина

Нині Трошев працює в міноборони РФ, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков. До цього він обіймав посаду начальника штабу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув у катастрофі літака у серпні. Проєкт Gulagu. net повідомляв, що Трошев став першим командиром, який відмовився від участі в заколоті Пригожина та передав ФСБ та міноборони внутрішню інформацію "вагнерівців". Через кілька днів після заколоту "Вагнера" Путін запропонував Трошеву замінити Пригожина, повідомляє російська газета "Коммерсант".

Трошев - ветеран Афганістану та Чечні, служив у спецназі МВС, вже у складі "Вагнера" воював у Сирії. У списку санкцій Євросоюзу він фігурує як "виконавчий директор" ПВК "Вагнер" з позивним "Сєдой".

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