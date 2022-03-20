Вже майже місяць - з 24 лютого - Росія веде повномасштабну війну проти України. Свої воєнні зусилля російська армія спрямовує на спроби захопити українські міста, включаючи столицю Київ. Ці спроби супроводжуються бомбардуваннями та артилерійськими обстрілами міст. Українська армія та загони територіальної оборони чинять завзятий опір агресії та заявляють про значні втрати росіян. Жертвами російських обстрілів стали тисячі цивільних, мільйони українців стали біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

DW стежить за подіями середи, 23 березня, з 14.00 (час київський) на цій сторінці (оновлюється). Читайте хроніку війни в Україні за першу половину середи, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

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Європейський Союз хвалив угоду з Києвом, яка дозволить передавати Україні з ЄС таємну інформацію, зокрема супутникові знімки, повідомляє з посиланням на обізнані джерела Bloomberg. За даними видання, угода діятиме рік та може бути продовжена.

Путін доручив перевести платежі за газ у рублі для "недружніх країн"

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Президент РФ Володимир Путін вирішив продавати газ за російські рублі у так звані "недружні країни". За його словами, зміни стосуватимуться лише валюти платежу, а обсяги та ціни лишаться такими, які зафіксовані в чинних контрактах.

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За останню добу повітряні сили Збройних сил України збили шість російських літаків, один вертоліт, п'ять безпілотників і п'ять крилатих ракет, заявив на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович. Таким чином, за його словами, кількість збитих російських літаків становить понад сотню - нині їх 105. Радник керівника ОПУ наголосив, що це понад п'ять авіаційних полків або окрема повітряна армія.

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Президент Міжнародного Комітету Червоного Хреста Петер Маурер прибув до Москви для обговорення гуманітарної ситуації в Україні. "Я приїхав до Москви, щоб продовжити переговори МКЧХ із російською владою. Я буду піднімати нагальні гуманітарні питання та питання полегшення страждань людей, які постраждали від конфліктів в Україні", - написав він у Twitter. Маурер зустрінеться з представниками міністерств закордонних справ і оборони РФ. "Він також зустрінеться з головою Російського Червоного Хреста, який проводить важливу роботу, надаючи допомогу тим, хто прибуває до Росії після втечі з їхніх домівок на Донбасі", - йдеться в пресрелізі МЧКХ.