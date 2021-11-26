Пушкінопад в Україні: де зносять пам'ятники російському поету
З початком повномасштабної війни в багатьох українських містах вирішили позбутися культурних пам'яток, пов'язаних з Росією. Яскравий приклад - пам'ятники поету Олександру Пушкіну, які знесли вже в низці міст.
Символ російської культури
Поет Олександр Пушкін - один із символів російської культури. Як у часи Російської імперії, так і СРСР пам'ятники йому ставили чи не в кожному українському місті. Після здобуття Україною незалежності їх довгий час ніхто не чіпав, як і пам'ятники багатьом іншим російським письменникам і поетам. На архівному фото - пам'ятник Пушкіну в Одесі.
"Дерусифікація" в Україні
Із початком повномасштабної війни Росії українськими містами прокотилася хвиля перейменувань площ і вулиць, назви яких пов'язані з країною-нападницею. Цей процес став відомий як "дерусифікація". Дійшла черга й до пам'ятників, серед яких монументи Пушкіну - найбільш яскравий приклад.
Серія знесень пам'ятників Пушкіну
У листопаді з'явилися новини про демонтаж пам'ятників Пушкіну одразу з різних українських містах. Зокрема, пам'ятники знесли в Житомирі, Нікополі, Чернівцях, Харкові та Кременчуці (на фото). Але пам'ятники поету демонтували й раніше, приміром, у Чернігові, Мукачеві, Тернополі та Ужгороді - ще навесні.
І вулицю, і пам'ятник
Влада Кременчука, що на Полтавщині, разом із рішенням демонтувати пам'ятник вирішила перейменувати бульвар, на якому він був розташований: з Пушкіна на Українського відродження. Пам'ятник Пушкіну в місті встановили 1985 року.
Що буде на місці Пушкіна - невідомо
Погруддя Олександра Пушкіна, яке демонтували в Житомирі, було суттєво старішим. Його встановили в 1899 році до 100-річчя з дня народження поета. Зараз він зберігається на території одного з комунальних підприємств міста. За словами мера міста Сергія Сухомлина, що тепер стоятиме на місці погруддя, вирішувати громада.
"Тиражовна скульптура"
У Чернівцях поки що демонтували один із трьох пам'ятників Пушкіну - на території училища в центрі міста. У міській владі стверджують, що пам'ятник є "тиражованою скульптурою", що не має історичної цінності. Там запевняють, що пам'ятник демонтували за гроші чернівчан, не виділяючи на це бюджетних коштів.
"Інструмент русифікації"
Прибічники демонтажу пам'ятників Пушкіну вбачають у поеті символ російського імперіалізму та антиукраїнських настроїв у Росії. Критики ж вказують на історичну та архітектурну цінність окремих монументів. Міністр культури України Олександр Ткаченко вважає, що пам'ятники Пушкіну "з’явилися як інструмент послідовного насадження русифікації в Україні".