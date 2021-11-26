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КультураУкраїна
Данило Білик
23 листопада 2022 р.
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Близькі теми

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Топтема

Пам'ятник жертвам Голодомору у Києві

У Бундестазі домовилися визнати Голодомор геноцидом

Політика7 год. тому
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На місці російського ракетного удару в центрі Києва, 23 листопада

Німецька статсміністерка: Тероризм РФ вбиває невинних людей

Німецька статсміністерка: Тероризм РФ вбиває невинних людей

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Слідчий міжнародної групи розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської окупації Бучі

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

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Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

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Люди в камуфляжі розгортають паркан із колючої стрічки на кордоні між Польщею й Калінінградською областю Росії, листопад 2022 року

Навіщо Польща будує паркан на кордоні з Росією

Навіщо Польща будує паркан на кордоні з Росією

Конфлікти3 год. тому
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Чому вчителі на Харківщині ставали колаборантами

Чому вчителі на Харківщині ставали колаборантами

Освіта24 листопада 2022 р.08:23 хв.
Велику лаврську дзвіницю досі прикрашають золоті двоголови орли

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Чи є у Лаврі "русский мир"?

Релігія24 листопада 2022 р.
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