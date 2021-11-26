Поет Олександр Пушкін - один із символів російської культури. Як у часи Російської імперії, так і СРСР пам'ятники йому ставили чи не в кожному українському місті. Після здобуття Україною незалежності їх довгий час ніхто не чіпав, як і пам'ятники багатьом іншим російським письменникам і поетам. На архівному фото - пам'ятник Пушкіну в Одесі.