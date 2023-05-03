Пулітцерівська премія за воєнні фото з України
Інформагенція AP здобула дві Пулітцерівські премії за знімки війни Росії проти України, передусім із Маріуполя під час його облоги російською армією навесні 2022 року. DW демонструє добірку фото агенції.
Фото, яке розчулило мільйони
Рятувальники виносять поранену вагітну з пологового будинку в Маріуполі під час бомбардування. Фото Євгена Малолєтки з інформагенції AP облетіло весь світ та розчулило мільйони людей. Це фото було відзначено, зокрема, в рамках World Press Photo. Жінка на фото та її ненароджена дитина згодом померли.
Дитина вмирає
Лікарі безрезультатно намагаються врятувати однорічного Кирила після бомбардування. Цей момент так само закарбував на фото Євген Малолєтка. AP отримала Пулітцерівську премію у найвизначнішій категорії "Заслуги перед громадськістю" за висвітлення подій у Маріуполі, "арені звірств проти цивільного населення після вторгнення Росії в Україну", зазначила адміністраторка премії Мерджорі Міллер.
Свідчення руйнувань
Співробітники американського інформагентства AP були єдиними журналістами закордонного ЗМІ, які ще майже три тижні після вторгнення перебували в Маріуполі - до початку його штурму російською армією. Це дозволило Євгену Малолєтці зробити, зокрема, це фото вибуху в житловій багатоповерхівці, яку було обстріляно з російського танку.
Жахіття масових поховань
Малолєтка також задокументував поховання у братських могилах на околиці Маріуполя. "Одним словом можна описати ці старання: сміливо", - прокоментував Нейл Браун, один із голів Пулітцерівського комітету, роботу воєнного фотографа.
Тихий промінь світла
Зворушливий момент посеред війни: жінка тримає на руках немовля в одному з укриттів у Маріуполів. Це фото так само належить Євгену Малолєтці. Разом зі своїм колегою Мстиславом Черновим, який працює для AP відеожурналістом, він отримав 2022 року премію DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award).
Розпач на цвинтарі
Фотографки та фотографи AP ставали свідками розпачливих моментів: Надія Трубчанінова в жалобі за своїм вбитим сином поблизу Києва. Інформагентство отримало нагороду не лише за висвітлення подій у Маріуполі, але й також Пулітцерівську премію у жанрі фотографії термінових подій за "унікальні" знімки перших тижнів російського вторгнення в Україну.
Крихкий захист
Українські мирні жителі ховаються під зруйнованим мостом, аби перейти через річку Ірпінь під Києвом. Знімок належить фотографу AP Еміліо Моренатті, він зробив його у березні 2022 року, незадовго після початку повномасштабної війни.
Біль рідних
Моренатті був поруч і тоді, коли подруги та родички підтримували Анастасію Огрименко під час похорону її чоловіка в Бучі на Київщині. Військовий загинув у боях на Сході України.
Погляд в очі жахіттю
Страх в очах: поранена жінка дивиться прямо в камеру фотографа AP Берната Аманге перед тим, як її доставлять до лікарні в Херсоні.
Одинокий піаніст
Війна змусила замовкнути: Василь Неволов сидить біля закритого роялю в театрі в Дрогобичі. Його квартиру в Києві зруйнували, він втік до Західної України. Цей момент так само закарбував фотограф Бернат Арманге і отримав за це Пулітцерівську номінацію.
Шлях через руїни
Нагороду здобуло також американське видання New York Times. Воно отримало Пулітцерівську премію за восьмимісячне розслідування убивств цивільних російськими солдатами в Бучі. На цьому фото Родріго Абда з AP видно жінку, яка крокує зруйнованими вулицями міста.
Безмовно перед лицем руйнувань
Цей чоловік дивиться влітку 2022 року на зруйнований внаслідок російської атаки будинок у Бородянці. Це фото Наташі Писаренко - також частина серії фото інформагентства AP, яку було відзначено Пулітцерівською премією.