Співробітники американського інформагентства AP були єдиними журналістами закордонного ЗМІ, які ще майже три тижні після вторгнення перебували в Маріуполі - до початку його штурму російською армією. Це дозволило Євгену Малолєтці зробити, зокрема, це фото вибуху в житловій багатоповерхівці, яку було обстріляно з російського танку.