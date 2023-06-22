ПС ЗСУ: РФ атакувала критичну інфраструктуру

Командування Повітряних Сил ЗСУ розкрило подробиці нічної комбінованої атаки російських окупаційних сил. За даними ПС ЗСУ, під час скоєного в ніч на четвер, 22 червня, окупанти випустили по Україні під час ударів три аеробалістичні ракети типу Х-22, а також трьох Х-47 "Кинджал" та ударні дрони типу Shahed-136/131.

За даними ПС ЗСУ, метою цього удару була критична інфраструктура України.

"Зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" - три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, щонайменше у двох областях України були зафіксовані влучання з руйнуваннями унаслідок комбінованої атаки22 червня - у Дніпропетровській та Одеській. Крім того, українські ЗМІ й Telegram-канали повідомляли про вибухи вночі у Харкові та в Кременчуці.