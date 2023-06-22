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КонфліктиУкраїна

ПС ЗСУ: РФ атакувала критичну інфраструктуру

Ольга Журавльова
51 хв. тому

Метою російської комбінованої нічної атаки були критична інфраструктура України, констатували у Повітряних силах ЗСУ.

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Російські гіперзвукові ракети Х-47М2
Російські гіперзвукові ракети Х-47М2Фото: AP/picture alliance

Командування Повітряних Сил ЗСУ розкрило подробиці нічної комбінованої атаки російських окупаційних сил. За даними ПС ЗСУ, під час скоєного в ніч на четвер, 22 червня, окупанти випустили по Україні під час ударів три аеробалістичні ракети типу Х-22, а також трьох  Х-47 "Кинджал"  та ударні дрони типу Shahed-136/131.

За даними ПС ЗСУ, метою цього удару була критична інфраструктура України.

"Зафіксовано пуски чотирьох іранських "шахедів" - три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, щонайменше у двох областях України були зафіксовані влучання з руйнуваннями унаслідок комбінованої атаки22 червня - у Дніпропетровській та Одеській. Крім того, українські ЗМІ й Telegram-канали повідомляли про вибухи вночі у Харкові та в Кременчуці.

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