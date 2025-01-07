ПС ЗСУ: Пілот F-16 збив за одну атаку РФ 6 крилатих ракет

Під час масованої повітряної атаки Росії пілот F-16 збив шість крилатих ракет, вперше застосувавши проти двох скорострільні авіаційні гармати.

Вперше в історії у протиповітряному бою український пілот американського винищувача F-16 знищив шість крилатих ракет, дві з них - авіаційною гарматою. Це сталося під час масованої атаки РФ на Україну 13 грудня 2024 року, повідомили в Повітряних силах ЗСУу вівторок, 7 січня.

Як розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат, тоді в українському повітряному просторі перебували майже 200 російських безпілотників, "кинджали", балістика та 94 крилаті ракети повітряного, морського та наземного базування. Ігнат зауважив, що саме крилаті ракети - основна ціль українського винищувача.

За словами пілота, штурман навів його на групу з восьми крилатих ракет. Збивати ворожі цілі українські пілоти на F-16 можуть лише чотирма авіаційними ракетами класу "повітря-повітря": середнього та ближнього радіусу дії. Перші дві "крилаті" український військовий знищив снарядами більшої дальності, а під час підльоту до другої пари проти ще двох цілей застосував ракети малої дальності. Ще дві російські ракети були збиті із скорострільної авіаційної гармати, які залишились на озброєнні. При цьому збивати повітряні цілі з такої гармати українські пілоти вчилися в США виключно на тренажерах, зауважили в Повітряних силах ЗСУ. За словами Ігната, позитивно оцінили "рекорд" українця і в США.

"Так, ми отримали від партнерів не надто нові модифікації F-16, ми не маємо на цих літаках потужних радарів та далекобійних ракет, аби наодинці змагатися в повітряних боях з технологічними літаками росіян, але молоді українські пілоти кожного дня доводять, що вони - найкращі, чи то в кабіні радянського, чи то - американського винищувача", - наголосив Ігнат.

F-16 в Україні та навчання українських пілотів

У травні 2024 року на військовій авіабазі Повітряних сил США біля міста Тусон в американському штаті Аризона завершив підготовку на винищувачах F-16 перший набір пілотів ЗСУ. У вересні 2024 року стало відомо, що група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування F-16.

Перші F-16 Україна почала отримувати від партнерів наприкінці липня 2024 року. За даними ЗМІ, перші шість винищувачі передали Нідерланди, які загалом пообіцяли 24 літаки.

У листопаді під час візиту до Києва прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія вже передала Україні шість F-16 і готує ще дві партії, щоб поставити загалом 19 винищувачів. 7 грудня український президент Володимир Зеленський повідомив, що Данія доставила в Україну другу партію F-16.

Читайте також: Великобританія підготувала 200 українських авіаторів до навчання на F-16